Raúl Jiménez expresó su confianza en que la selección de México dará una gran batalla a Inglaterra en el próximo partido del Mundial 2026, que se disputará este domingo 5 de junio en el Estadio Banorte.

Durante un breve encuentro con los medios, Raúl Jiménez, que porta el número 9 y juega como delantero centro en México, envió un mensaje a sus compañeros previo al encuentro contra la selección de Inglaterra:

“No somos menos, podemos competir de tú a tú, podemos hacer un buen partido”. Raúl Jiménez

Raúl Jiménez (JONATHAN DUENAS)

Raúl Jiménez se siente confiado para el México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Raúl Jiménez expresó que México no es menos que Inglaterra y aseguró que la selección le dará batalla este domingo, pese a que se enfrenta a una de las potencias internacionales del futbol.

Asimismo, Raúl Jiménez destacó que el apoyo de la afición en el Estadio Azteca es un factor importante en el encuentro, pues el público hace sentir su presencia y juega un papel fundamental en el ánimo del equipo.

Sobre cuál será la estrategia de la selección mexicana para enfrentar Inglaterra, Raúl Jiménez detalló que deben mantener un estilo de juego agresivo, pero manteniendo precauciones en la defensa.

Jiménez reconoció que Inglaterra puede “castigar en una transición”, por lo que resaltó que la selección de México debe tener una ejecución táctica impecable para obtener un buen resultado.

El delantero de la Selección señaló que se han venido preparando y que, de manera independiente a quien les pongan enfrente, harán lo que han venido haciendo y si bien no será fácil, nadie es invencible.