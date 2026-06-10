Sebastián García, Máximo Méndez y Rodrigo González conquistaron la medalla de bronce en la prueba de equipos varoniles de arco compuesto en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026.

Los mexicanos vencieron 233-232 a India en el duelo por el tercer lugar, tras un recorrido que incluyó triunfos sobre Kazajistán y Turquía, y una caída frente a Dinamarca en semifinales.

Paralelamente, el equipo femenil integrado por Maya Becerra, Dafne Quintero y Adriana Castillo clasificó a la final contra Turquía.

Mexicanos derrotaron a sus rivales de la India

El camino para Sebastián García, Máximo Méndez y Rodrigo González no resultó nada fácil para conseguir la medalla de bronce.

Iniciaron la jornada de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026 con una victoria de 235-232 ante Kazajistán en octavos de final, después derrotaron 233(30)-233(29) a Turquía en cuartos de final y cayeron 232-234 con Dinamarca en las semifinales.

En el duelo por el tercer lugar del podio, los mexicanos vencieron 233-232 a India, por lo que aseguraron la presea de bronce.

Mexicanos se subieron al podio de Tiro con Arco. (captura)

Equipo femenil clasificó a la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Por otro lado, el equipo femenil conformado por Maya Becerra, Dafne Quintero y Adriana Castillo, clasificó a la final tras vencer a Kazajistán y Alemania.

El sábado 13 de junio competirán por el oro ante Turquía para tratar de llevarse la presea para México.