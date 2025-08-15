El recorrido de Isaac del Toro ha sido brillante y a su prometedora carrera llegará un nuevo y mayúsculo reto: liderará un bloque de seis ciclistas en el Mundial de Ruta 2025 a celebrarse en el continente africano.

Sí, será histórico, el mexicano Isaac del Toro se encuentra en el lugar 20 del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y gracias a su posición será parte del Mundial de Ruta 2025, evento que por primera vez tendrá como sede Ruanda.

Isaac del Toro se presentará en el Mundial de Ruta luego de coleccionar grandes logros. El mexicano fue campeón de la Vuelta a Burgos, la Vuelta a Austria y la Clàssica Terres de L’Ebre, el Circuito de Getxo y además subió al podio con un histórico segundo lugar en el Giro de Italia.

Sus éxitos le han valido escalar posiciones en el ranking mundial y ahora tendrá la oportunidad de mostrarse en el Mundial de Ruta.

¿Cuál será el bloque que liderará Isaac del Toro en el Mundial de Ruta 2025?

Isaac del Toro hará historia en el Mundial de Ruta 2025, pues liderará a México en un bloque de seis ciclistas, el cual sería completado por Édgar Cadena, César Macías, José Muñiz, Carlos García y Juan Prieto.

En la edición pasada, México sólo llevó a cuatro ciclistas, en la edición 2025 del Mundial de Ruta serán seis los representantes tricolores.

El originario de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro llegará a uno de los máximos eventos del ciclismo en un gran momento individual, gracias al espectacular 2025 que lo ha colocado entre los mejores ciclistas del mundo.

¿Cuándo y dónde será el Mundial de Ruta 2025?

Isaac del Toro liderará a México en el Mundial de Ruta 2025; a continuación te damos todos los detalles sobre la fecha y sede del importante evento del ciclismo.

Del 21 al 28 de septiembre, se llevará a cabo el Mundial de Ruta 2025 con sede en la capital de Ruanda, Kigali.

El Mundial de Ruta 2025 será un reto importante para el mexicano, pues es un circuito montañoso que finalizará en el Muro de Kigali.