La quinta edición de la carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon CDMX 2026 reunirá a corredores en Paseo de la Reforma como parte de la preparación rumbo a uno de los maratones más importantes de Norteamérica.

Sofía Berwig y Juan Luis Barrios, referentes del atletismo, compartieron recomendaciones clave para entrenar de forma inteligente, prevenir lesiones y afrontar con éxito el desafío de un maratón.

La carrera Rumbo al TCS Toronto Waterfront Marathon CDMX 2026 se celebrará el sábado 12 de septiembre de 2026 a las 7:00 a.m. en Paseo de la Reforma, con salida a la altura de la Estela de Luz.

Sofía Berwig y Alan Brookes (Elizabeth Flores)

Las 10 recomendaciones de Sofía Berwig y Juan Luis Barrios

Para orientar a la comunidad runner, la ultrarunner Sofía Berwig (campeona continental de 100K) y Juan Luis Barrios (atleta olímpico en Beijing 2008 y Londres 2012) compartieron un decálogo de recomendaciones fundamentales para encarar la carrera de forma segura, inteligente y disfrutable:

Estructura un plan formal con un entrenador calificado: Juan Luis Barrios advierte que no se debe correr una prueba tan demandante sin un entrenamiento articulado y formal. Por su parte, Sofía Berwig desaconseja seguir planes genéricos de internet y sugiere buscar un entrenador capacitado para guiar el proceso de manera profesional. Calcula el tiempo real disponible antes de fijar una fecha: Para establecer la meta de un maratón en el calendario, Juan Luis Barrios señala que lo primero es analizar de cuánto tiempo real se dispone para entrenar y, a partir de ahí, construir progresivamente la preparación. Individualiza tu objetivo y evita las comparaciones: El atleta olímpico insta a no compararse con los demás participantes ni pensar en si se hará un mejor o peor papel que alguien más; la preparación y la meta deben ser estrictamente personales. Respeta los microciclos y el descanso: Barrios destaca la importancia de alternar días exigentes con jornadas de menor intensidad para permitir la recuperación del organismo. Por su parte, Berwig añade que monitorear el descanso y el sueño es indispensable para asimilar las cargas físicas y reconstruir el cuerpo. Aprovecha la tecnología como aliada, no como sustituto: Barrios subraya que “la información es poder” y que analizar las métricas de los dispositivos ayuda a optimizar el rendimiento, aclarando que la tecnología no reemplaza el talento o el carácter deportivo, sino que lo potencia. Aprende a escuchar a tu cuerpo más allá de los dispositivos: Berwig recuerda que los relojes inteligentes no miden el estado de ánimo ni los malestares corporales, por lo que recomienda realizar algunos entrenamientos sin música para aprender a interpretar las sensaciones internas. Atiende las lesiones de inmediato y consulta especialistas: Sofía Berwig enfatiza la importancia de acudir a un médico o fisioterapeuta ante cualquier molestia, recordando que “es mejor perder un maratón que perder seis meses o un año de entrenamiento”. Barrios coincide en buscar valoración médica para dar seguimiento a cualquier lesión. Prioriza cruzar la meta con salud antes que buscar una marca: La campeona continental aconseja avanzar paso a paso, estableciendo como primer objetivo concluir la prueba en óptimas condiciones físicas, con buena nutrición e hidratación, dejando las marcas de tiempo para etapas posteriores. Domina los “demonios mentales” y el “muro”: Ante los tramos críticos en la ruta, Berwig sugiere sustituir los pensamientos negativos recordando el trabajo previo realizado y, si es necesario, reducir el ritmo o realizar una breve pausa para recuperar energía y continuar disfrutando el trayecto. Apóyate en las ciencias aplicadas al deporte: Juan Luis Barrios resalta que el atletismo de alto nivel requiere un trabajo en equipo junto a especialistas en ciencias aplicadas al deporte, tales como nutricionistas, psicólogos deportivos y metodólogos.