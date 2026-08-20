Ester Expósito se sinceró sobre su perspectiva actual del amor y sus declaraciones tendrían que ver con sus sentimientos por Kylian Mbappé.

Pese a que Ester Expósito de 26 años de edad y Kylian Mbappé no han confirmado su relación, las fotografías de paparazzi han demostrado que hay complicidad y lo demuestran.

Ester Expósito se sincera sobre el amor ¿a Kylian Mbappé?

La actriz Ester Expósito siempre se ha mostrado mesurada sobre sus relaciones amorosas siendo una figura pública a nivel internacional. Sin embargo, en esta ocasión en una entrevista con GQSpain abrió su corazón aunque sin mencionar a quién le pertenece.

Expósito compartió la madurez con la que ahora ve el amor, explicando que anteriormente tenía muy asociado que “el amor duele y hay drama”, asegurando que es la perspectiva creada sobre un “amor romántico”.

Sin embargo, ahora reconoce que el amor “no tiene por qué doler”, pues lo vive desde un lugar tranquilo y feliz, en donde se disfruta aunque, claro, hay momentos de altibajos, pero que se superan.

“Me he dado cuenta que tenía totalmente asociado el caos y el drama con el amor (...) me he dado cuenta de que no tiene que ser así, el amor no tiene porque doler necesariamente (...) El amor puede ser bonito y sincero desde la paz y la calma, de hecho es lo más bonito”. Ester Expósito, actriz.

Aunque Ester Expósito no mencionó a Kylian Mbappé, sí dejó claro que está viviendo un amor donde está “tranquila”.

Por otra parte, la actriz apuntó que el aceptar la fama la llevó a “intentar” estar protegida en su vida privada, lo que haría referencia a su vida amorosa.