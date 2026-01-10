Real Madrid dejó en el camino al Atlético de Madrid y se citó con FC Barcelona en la final de la Supercopa de España. Xabi Alonso busca atender el compromiso con todo su arsenal y eso incluye a su mejor jugador: Kylian Mbappé.

El problema es que Kylian Mbappé viene saliendo de una lesión, el francés sufrió un esguince en la rodilla que lo frustró del duelo de semifinales ante Atlético de Madrid.

El ‘10’ de los merengues se sometió a pruebas médicas en Valdebebas y el resultado fue alentador, pues viajó a Jeddah, para unirse a la plantilla del Real Madrid, que enfrentará la Supercopa de España.

Previo a la final de la Supercopa de España, Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación y habló sobre la posible participación de Mbappé.

¿Qué dijo Xabi Alonso sobre la participación de Kylian Mbappé en la final de la Supercopa de España?

Real Madrid se prepara para encarar el primer compromiso mayúsculo del año, se medirá al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España. Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación y una de las respuestas más interesantes llegó cuando tocaron el tema de Kylian Mbappé y su lesión.

“Está mucho mejor. Contra el Atlético de Madrid llegaba justo y decidimos no acelerar, pero teniendo en cuenta que pudiera venir para la final. Voló ayer y hoy entrenará con el equipo. Lo valoraremos y decidiremos si jugará de inicio o un poco menos”, señaló Xabi Alonso.

En este contexto, será en las próximas horas cuando Xabi Alonso y su cuerpo técnico, decidan si el francés jugará o no la final de la Supercopa de España ante los blaugranas.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se jugará el Barcelona vs Real Madrid?

El encuentro Barcelona vs Real Madrid, correspondiente a la final de la Supercopa de España, se jugará este domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita.

Real Madrid llegará al compromiso ante FC Barcelona tras dejar en el camino al Atlético de Madrid. La victoria fue de 1-2 con goles de Federico Valverde y Rodrygo.

Mientras que el FC Barcelona no tuvo piedad ante el Athletic Club y los goleó por marcador de 5-0 con anotaciones de Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji y Raphinha.