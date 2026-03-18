Mazatlán vs Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del juego es victoria 2-1 de La Máquina.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Mazatlán vs Cruz Azul.

Mazatlán vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido, Mazatlán vs Cruz Azul es 2-1 a favor de La Máquina en la cancha de los Cañoneros.

Pronóstico: Mazatlán 1-2 Cruz Azul

Mazatlán vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Mazatlán vs Cruz Azul, en la Jornada 12 de la Liga MX.

Mazatlán

Portero: Rodríguez

Defensas: Zaleta, Santos, Merolla, Almada y Leyva

Mediocampistas: Sierra, Bárcenas y Moreno

Delanteros: Teodora da Silva y Rubio

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, José Paradela, Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez

Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández

Cruz Azul en la Liga MX (Brandon / Brandon)

Mazatlán vs Cruz Azul: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Mazatlán vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX. El partido es el viernes 20 de marzo a las 21:06 horas, por Tubi, Canal 7 y FOX One.