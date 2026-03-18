Mazatlán vs Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del juego es victoria 2-1 de La Máquina.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Mazatlán vs Cruz Azul.

Mazatlán vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido, Mazatlán vs Cruz Azul es 2-1 a favor de La Máquina en la cancha de los Cañoneros.

  • Pronóstico: Mazatlán 1-2 Cruz Azul

Mazatlán vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Mazatlán vs Cruz Azul, en la Jornada 12 de la Liga MX.

Mazatlán

  • Portero: Rodríguez
  • Defensas: Zaleta, Santos, Merolla, Almada y Leyva
  • Mediocampistas: Sierra, Bárcenas y Moreno
  • Delanteros: Teodora da Silva y Rubio

Cruz Azul

  • Portero: Kevin Mier
  • Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
  • Mediocampistas: Erik Lira, José Paradela, Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez
  • Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández
Tabla de posiciones de Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 11 del Clausura 2026.
Cruz Azul en la Liga MX (Brandon / Brandon)

Mazatlán vs Cruz Azul: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Mazatlán vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX. El partido es el viernes 20 de marzo a las 21:06 horas, por Tubi, Canal 7 y FOX One.

  • Partido: Mazatlán vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 12 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026
  • Horario: 21: 06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio El Encanto
  • Transmisión: Tubi, Canal 7 y FOX One