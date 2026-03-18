Mazatlán vs Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del juego es victoria 2-1 de La Máquina.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Mazatlán vs Cruz Azul.
Mazatlán vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido, Mazatlán vs Cruz Azul es 2-1 a favor de La Máquina en la cancha de los Cañoneros.
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Mazatlán vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Mazatlán vs Cruz Azul, en la Jornada 12 de la Liga MX.
Mazatlán
- Portero: Rodríguez
- Defensas: Zaleta, Santos, Merolla, Almada y Leyva
- Mediocampistas: Sierra, Bárcenas y Moreno
- Delanteros: Teodora da Silva y Rubio
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, José Paradela, Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez
- Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández
Mazatlán vs Cruz Azul: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX
Mazatlán vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX. El partido es el viernes 20 de marzo a las 21:06 horas, por Tubi, Canal 7 y FOX One.
- Partido: Mazatlán vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 12 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026
- Horario: 21: 06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: Tubi, Canal 7 y FOX One