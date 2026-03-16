Chivas vs Santos se enfrentan en partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico es victoria del Rebaño Sagrado por 3-0 en la cancha del Estadio Akron.

Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX, Chivas vs León.

Chivas vs León: Pronóstico del partido pendiente de la Jornada 9 de la Liga MX

El pronóstico del partido, Chivas vs León es victoria por 3-0 del equipo tapatío en su cancha.

Pronóstico: Chivas 3-0 León

Chivas vs León: Posibles alineaciones del partido pendiente de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido pendiente Chivas vs León, como parte de la Jornada 9 de la Liga MX.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González

Mediocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea y Rubén González

Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González

León

Portero: Javier García

Defensas: Valentín Gauthier, Sebastián Vegas, Iván Moreno y Christopher Mora

Mediocampistas: José Rodríguez, Juan Domínguez, Rodrigo Echeverría, Ismael Díaz

Delanteros: Javier Vallejo y Diber Cambindo

Chivas vs León: Hora y canal del partido pendiente de la Jornada 9 de la Liga MX

Chivas vs Santos se enfrentarán el sábado 21 de marzo de 2026 en partido pendiente de la Jornada 9 de la Liga MX, a partir de las 20:07 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs León

Fase: Jornada 9 de Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026

Horario: 20:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs León, partido pendiente Jornada 9 (Captura de pantalla)

¿Cómo llegan Chivas y León al partido pendiente de la Jornada 9 de la Liga MX?

Chivas suma 24 puntos en el lugar 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, y llega tras golear a Santos en la Jornada 11 del torneo.

Con un triunfo ante León en el partido pendiente de la Jornada 9, Chivas se convertiría en líder de la competencia.

León se quedó sin DT tras la renuncia de Nacho Ambriz luego de perder con Tijuana en casa.