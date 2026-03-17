Mazatlán vs Cruz Azul se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 12 de la Liga MX. La cita en el Estadio El Encanto es a las 21:06 horas el viernes 20 de marzo y transmiten Canal 7 y Fox One.

Partido: Mazatlán vs Cruz Azul

Fase: Jornada 12

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Canal 7 y Fox One

Mazatlán vs Cruz Azul: A qué hora ver el partido de la Liga MX

Mazatlán vs Cruz Azul se enfrentarán el viernes 20 de marzo a partir de las 21:06 horas en el Estadio El Encanto.

Mazatlán vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX?

El Mazatlán vs Cruz Azul será transmitido a través de las plataformas de Fox One y Canal 7.

Partido: Mazatlán vs Cruz Azul

Fase: Jornada 12

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Canal 7 y Fox One

Mazatlán vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX? (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

¿Cómo llegan Mazatlán vs Cruz Azul al partido de la Jornada 12 de la Liga MX?

Cruz Azul empató 2-2 ante Pumas en la Jornada 11 de la Liga MX, y visitarán a Mazatlán en busca de una victoria.

Después de 11 jornadas, Mazatlán es décimo sexto lugar del Clausura 2026 con 10 puntos, pero una derrota en casa podría hundirlos más en la tabla general

Cruz Azul es líder del torneo con 26 unidades y llega al duelo ante Mazatlán con el objetivo de mantenerse en el primer lugar del Clausura 2026.