Salvador Cabañas, exjugador paraguayo que tuvo un exitoso paso por el futbol mexicano con el América, enfrenta una demanda por parte de sus hijos, quienes buscan declararlo “insano mental” para disponer de sus bienes.

Luego de haber recibido un balazo en la cabeza en el Bar-Bar cuando jugaba con América, la vida de Salvador Cabañas corrió peligro, y aunque terminó salvándose, su carrera como futbolista profesional terminó antes de lo esperado.

Debido a ello, El Mariscal tuvo que recurrir a sus bienes para seguir viviendo, pero ahora sus hijos han iniciado un proceso legal debido a que aseguran que padece de sus facultades mentales pero el legendario jugador guaraní asegura que lo hacen por interés.

Hijos de Salvador Cabañas buscan quedarse con sus bienes; aseguran que es “insano mental”

Luego de que hace unos días Paraguay sellara su boleto al Mundial 2026 y de que Mía, hija de Salvador Cabañas, apareciera en los medios en los festejos por el pase, ha salido a la luz que tanto ella como su hermano Santiago han procedido legalmente contra su padre.

Tanto Mía como Santiago aseguran que Salvador Cabañas padece de sus facultades mentales y pidieron que se le realizara un examen psiquíatrico para que lo declararan insano mental y así uno de ellos pudiera disponer de sus bienes.

Sin embargo, el exfutbolista guaraní se sometió al examen psiquiátrico solicitado por sus hijos y los resultados le favorecieron pues se determinó que mostró: “aspecto acorde, actitud colaboradora, lenguaje en ritmo…”.

Salvador Cabañas asegura que se siente muy decepcionado por la demanda de sus hijos

En entrevista para el medio paraguayo, Telefuturo, Salvador Cabañas se sinceró y aunque aseguró que está dispuesto a defender su patrimonio por las buenas, también reconoció sentirse decepcionado.

“Venimos con todas las intenciones de hacer bien las cosas y pelearlo por el caso, nosotros queremos todo y por eso venimos con los asesores y la verdad contentísimo de estar acá y vamos a entrar a hacer lo posible…”, declaró Salvador Cabañas.

Además, el abogado del Mariscal reconoció que su defendido se ha sentido afectado por la situación debido a que hace años no tenía contacto con sus hijos y ahora están actuando por intereses de otras personas.