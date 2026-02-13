A semanas de que inicie la nueva temporada de la Fórmula 1, los pilotos Max Verstappen y Lando Norris reavivaron su rivalidad con fuertes declaraciones.

El nuevo reglamento que entrará en vigor en la temporada 2026 de la Fórmula 1, fue el motivo que reavivó la rivalidad entre Max Verstappen y Lando Norris.

¿Por qué se reavivo la rivalidad Max Verstappen vs Lando Norris en la Fórmula1?

La rivalidad entre Max Verstappen y Lando Norrris revivió cuando el primero habló sobre las nuevas regulaciones para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

“Diría que la palabra correcta es gestión. No es muy propio de la Fórmula 1. Se siente un poco más como Fórmula E con esteroides.”, aseguró el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen.

El piloto neerlandés dijo que, en la actual etapa de su carrera está explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1 para divertirse. “Sé que estaremos con este reglamento durante bastante tiempo. Así que, sí, ya veremos”.

¿Qué necesita Max Verstappen para ser campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1? (Eric Gay / AP)

¿Qué respondió Lando Norris a Max Verstappen?

Lando Norris no guardó silencio respecto a las palabras de Max Verstappen, dichos que tuvieron un efecto inmediato en el paddock de la Fórmula 1.

A diferencia de Verstappen, Lando Norris disfrutó del nuevo auto y dijo: “Así que sí, si quiere retirarse, que se retire”.

Explicó que cualquier conductor puede buscarse algo más que hacer. “No es que él o cualquier otro conductor tengan que estar aquí”.

Y fue más allá señalando que con la cantidad ridícula de dinero que ganan por conducir, nadie debería quejarse.

Lando Norris es campeón de la Fórmula 1 tras el GP de Abu Dhabi (Darko Bandic)

Estos son los cambios en el reglamento de la Fórmula 1

La rivalidad entre Max Verstappen y Lando Norris se reavivó debido a los cambios que habrá en el reglamento de la Fórmula 1.

Te compartimos en qué consisten los cambios en el reglamento de Fórmula 1:

Unidades de potencia mucho más dependientes de la batería

Menos potencia térmica

Mayor énfasis en la recuperación y despliegue de energía

Diseño enfocado en sostenibilidad y eficiencia

Checo Pérez y Lewis Hamilton de lado de Max Verstappen

Otras de las voces que se unieron a la visión de Max Verstappen sobre las nuevas regulaciones de Fórmula 1 fueron las de Checo Pérez y Lewis Hamilton.

Checo Pérez, quien fue coequipero de Verstappen en Red Bull, explicó que con el nuevo reglamento las carreras pueden ser como las de la Fórmula E.

Mientras que, Lewis Hamilton dijo que el nuevo reglamento es “muy complejo” y podría ser complicado de entender para los fans.