Max Verstappen puso fin a las especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1 al renovar con Red Bull hasta 2030, asegurando una relación histórica de 15 temporadas con la escudería.

“Nos complace anunciar que Max Verstappen ha firmado una extensión de contrato con el Equipo hasta finales de 2030″ Red Bull

El anuncio se realizó previo al Gran Premio de Países Bajos, en casa del piloto neerlandés, quien reconoció que estuvo más cerca del retiro que de cambiar de equipo.

Aunque aún no gana en la actual temporada, Max Verstappen confía en los cambios prometidos por la FIA y la Fórmula 1, incluido un posible regreso a motores V8.

Max Verstappen aún no gana en la actual temporada de la Fórmula 1

La escudería Red Bull ha tenido problemas para competir con el líder Mercedes, al tiempo de ver cómo crecía la inconformidad de Max Verstappen quien amagó con irse de la Fórmula 1.

“Después de las primeras carreras (de este año), le dije a Laurent (Mekies, director del equipo Red Bull): ‘No vengas a mí con ningún tipo de preguntas sobre el futuro porque ni siquiera sé si quiero quedarme’. Sinceramente, siempre lo mantuvimos muy abierto” Max Verstappen, piloto de Red Bull

Max Verstappen seguirá como piloto de Red Bull hasta el año 2030 (@redbullracing)

Max Verstappen renovó con Red Bull confiando en una promesa de cambios en la Fórmula 1

Max Verstappen destacó que, las conversaciones con la Fórmula 1 y con la FIA, lo habían convencido de que se había trabajando lentamente hacia algo mejor con los autos actuales.

Sin embargo, detrás de su renovación con Red Bull hasta el año 2030, podría haber un posible regreso a motores V8 más simples.

“Aunque no esté del todo contento con cómo es el paquete, sigo amando correr; esto sigue siendo la cúspide del automovilismo, así que todavía quiero estar aquí” Max Verstappen, piloto Red Bull

Max Verstappen estuvo más cerca del retiro que de cambiar de equipo

Una vez renovado con Red Bull, Max Verstappen reconoció que si había hablado con otros equipos para seguir en la Fórmula 1, pero señaló que estuvo más cerca de retirarse que de cambiar de escudería.

Ahora, cumplir el contrato completo con Red Bull llevaría a Max Verstappen a 15 temporadas con la escudería, la relación piloto-equipo más larga en la historia de la Fórmula 1.

“Para nosotros, él es mucho más que el piloto más rápido del mundo. Es el punto central del equipo. Es a quien siempre recurrimos para todas las decisiones estratégicas que estamos tomando, y saber que va a estar con nosotros para construir ese próximo ciclo ganador es fenomenal” Laurent Mekies, director del equipo Red Bull

Max Verstappen puso fin a las especulaciones tras renovar con Red Bull

Max Verstappen no ha ganado todavía una carrera esta temporada con Red Bull, y no tiene una temporada sin victorias desde su año de novato en 2015.

El contrato anterior de Verstappen terminaba en 2028, pero incluía cláusulas vinculadas al rendimiento que podrían haberle permitido irse antes por lo que las especulaciones de su partida crecieron.

Se relacionó a Verstappen con un pase a McLaren tras informes de una reunión en junio entre sus representantes y la dirección de McLaren.

Mercedes también había mostrado interés en el pasado por el neerlándes, quien seguirá con Red Bull en busca de más títulos.