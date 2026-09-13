Se dio a conocer que Mauro Lainez entró al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) con una deuda millonaria.

El actual mediocampista de Tigres y hermano de Diego Lainez aparece con estatus de “deudor” por pensión alimenticia.

Esto es lo que debe Mauro Lainez, según el Registro de Deudores Alimentarios

De acuerdo con el RNOA, la deuda por pensión alimenticia que Mauro Lainez tiene es de 3 millones 104 mil 591 pesos.

El monto corresponde a obligaciones por una pensión alimenticia para su hija Salomé que procreó con su exesposa Paulina Verdirame en 2019.

Mauro Lainez entra al Registro de Deudores Alimentarios: Esto es lo que debe (@maurolainez / Instagram)

Desde junio de 2025, Mauro Lainez fue señalado por su excuñada Pamela Verdirame de no convivir con su hija e incumplimiento de pagos de pensión.

En ese momento, el futbolista negó las acusaciones en su contra. Sin embargo, ahora vuelve a estar en el centro de la polémica tras ingresar al RNOA.

Mauro Lainez se pronuncia tras aparecer en el Registro de Deudores Alimentarios

A través de un extenso comunicado en Instagram, Mauro Lainez dio su postura luego de aparecer en el Registro de Deudores Alimentarios.

El futbolista aseguró que no estaba de acuerdo con las acusaciones en su contra, además de que puntualizó que ha “cumplido con las obligaciones y gastos correspondientes a mi hija”.

Mauro Lainez desglosó lo que ha ganado en América, Mazatlán y Tigres para explicar cómo han sido sus ingresos en estos años, los cuales afirmó siempre ha proporcionado, mediante contratos notariados, a las autoridades y su exesposa.

“Se ha señalado la existencia de un supuesto adeudo cercano a los 3 millones de pesos por concepto de pensión alimenticia. No estoy de acuerdo con dicha afirmación ni con la manera en que se está presentando públicamente mi situación. Considero importante señalar que, en cada uno de los clubes en los que he estado, siempre he proporcionado tanto a las autoridades correspondientes como a la madre de mi hija mis contratos debidamente notariados, porque nunca he tenido intención de ocultar mis ingresos ni de evadir mis responsabilidades. Por el contrario, siempre he buscado actuar con transparencia y pensando en lo mejor para mi hija. Mauro Lainez

El hermano de Diego Lainez expresó que nunca se ha negado a cumplir con sus responsabilidades como padre, ya que su “hija es y seguirá siendo una prioridad”.

Además indicó que no solicita dejar pagar una pensión “ni disminuir la calidad de vida” de su hija

Aunque pidió a las autoridades de Nuevo León que su situación “sea revisada y que se determine una cantidad justa, proporcional y acorde” con sus ingresos actuales.