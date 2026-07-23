Tigres continúa reforzando su plantilla para el actual torneo Apertura 2026 y está muy cerca de concretar la llegada de Mauro Lainez como su segundo refuerzo para el próximo torneo.

El extremo mexicano Mauro Lainez arribará al conjunto felino como agente libre, después de quedarse sin equipo tras la desaparición de Mazatlán, y se incorporará al proyecto encabezado por Guido Pizarro.

Mauro Lainez jugará por primera vez junto a su hermano en la Liga MX

De acuerdo con información de Edu Torres y Roberto Flores para Mediotiempo, la directiva de Tigres busca ampliar las alternativas del plantel para afrontar un semestre con múltiples competencias y una exigente carga de partidos. La llegada de Mauro Lainez, que será por dos años, responde a la intención de contar con mayor profundidad en las zonas ofensivas.

Más allá del aspecto futbolístico, el fichaje de Mauro representa un momento especial en la carrera de los hermanos Lainez, ya que por primera vez compartirán vestidor en la Liga MX.

Mauro Lainez llegará a Tigres y compartirá vestidor con su hermano Diego. (JUgaldeG )

Diego y Mauro han desarrollado sus carreras por caminos diferentes dentro del futbol mexicano, pero nunca habían coincidido como compañeros en un equipo del máximo circuito.

Mauro Lainez llega con amplia experiencia en la Liga MX

Mauro Lainez cuenta con experiencia en clubes como América, Xolos de Tijuana, Juárez y Mazatlán, además de haber tenido participación en selecciones juveniles de México.

Su velocidad, capacidad para jugar por las bandas y recorrido ofensivo son características que Tigres busca aprovechar para aumentar sus variantes.