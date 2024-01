Una vez más la Liga MX vuelve a generar polémica en el comienzo del Clausura 2024, pues Mauro Lainez quien llegó como refuerzo de Mazatlán FC no podrá jugar porque el reglamento de la competencia se lo impide.

Mazatlán FC debutó el pasado viernes 12 de enero en el Clausura 2024, sin embargo no pudo contar con uno de sus refuerzos, como lo es Mauro Lainez, quien tendrá que buscar salida a otro equipo, ya que no podrá jugar durante este torneo por el reglamento que establece la Liga MX.

Vamos iniciando nuevo año, nuevo torneo y ya se vino otro escándalo dentro de la Liga MX, todo porque los clubes no están al tanto del reglamento que establece la competencia.

¿Porqué Mauro Lainez no puede jugar con Mazatlán FC?

Mauro Lainez quien llegó para reforzar a Mazatlán FC, no podrá ser registrado ni jugar con el equipo cañonero durante el Clausura 2024 y la razón es porque el reglamento de la Liga MX, establece que no se puede jugar con tres equipos diferentes en un año futbolístico.

Mauro Lainez durante la temporada 2023-2024 jugó con el Club América para posteriormente ser cedido al Club Querétaro y de acuerdo al reglamento de Liga MX y FIFA no se puede tener minutos en tres equipos diferentes en un año futolístico, es por ello que no podrá ser registrado con Mazatlán.

Con el Club América, Lainez sumó a penas 24 minutos, mientras que con los Gallos tuvo mayor actividad a partir de la fecha 7, donde disputó 8 partidos y acumuló 196 minutos.

Sobre este tema, el entrenador del Mazatlán se pronunció al respecto y señaló que el jugador esta listo para jugar frente a Atlético San Luis.

“Lo de Lainez es un tema puramente administrativo, me comunicaron que no podía elegirlo porque no estaba para ser elegible. No tengo más conocimiento, estaba apto para jugar” indicó Rascalvo.

¿Cuáles son las opciones de Mauro Lainez?

Tras lo sucedido, Mauro Lainez tendrá dos opciones si quiere jugar durante este Clausura 2024, regresar al Club América o al Club Querétaro, quienes fueron sus dos últimos equipos.

Aunque a decir verdad, luce complicado que el Club América le de otra oportunidad por el tema de su plantilla, por lo que luce más viable su regreso al Club Querétaro , sin embargo Mauro Gerk lo tuvo la temporada pasada y parece ser que no fue de su agrado.

