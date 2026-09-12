FC Juárez vs Necaxa en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 12 de septiembre a las 19:10 horas por FOX One y Tubi.

Partido: FC Juárez vs Necaxa

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026

Horario: 19:10 horas , tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Tubi

En el partido de la Jornada 7, FC Juárez y Necaxa buscan mejorar la posición en sus respectivos grupos de la Liga Femenil BBVA.

Mientras FC Juárez busca acercarse a los primeros lugares del Grupo A, Necaxa ocupa la última posición en el Grupo B del torneo sin unidades en su cuenta.

FC Juárez ha tenido un buen torneo en la Liga Femenil BBVA. (Christian Torres Chavez / MEXSPORT)

FC Juárez vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?

El sábado 12 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA con el partido FC Juárez vs Necaxa.

FC Juárez vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?

El partido FC Juárez vs Necaxa podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.