FC Juárez vs Necaxa en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 12 de septiembre a las 19:10 horas por FOX One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Necaxa
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 19:10 horas , tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Tubi
En el partido de la Jornada 7, FC Juárez y Necaxa buscan mejorar la posición en sus respectivos grupos de la Liga Femenil BBVA.
Mientras FC Juárez busca acercarse a los primeros lugares del Grupo A, Necaxa ocupa la última posición en el Grupo B del torneo sin unidades en su cuenta.
Deportes
Cruz Azul vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Cruz Azul vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA?
Deportes
Chivas vs Rayadas: A qué hora y dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Atlas vs Atlante: Hora y canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
FC Juárez vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?
El sábado 12 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA con el partido FC Juárez vs Necaxa.
FC Juárez vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?
El partido FC Juárez vs Necaxa podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Necaxa
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 19:10 horas , tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Tubi