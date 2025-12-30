Jaiba Brava vs Cruz Azul se enfrentan en la Copa Altamira el domingo 4 de enero. Conoce la hora y canal para ver el partido de preparación de La Máquina.

Partido: Jaiba Brava vs Cruz Azul

Fase: Partido por la Copa Altamira

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Tamaulipas

Transmisión: Por confirmar

Cruz Azul vs Jaiba Brava: Hora del partido de La Máquina en la Copa Altamira

A las 18 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en la Copa Altamira, cuando se midan Jaiba Brava y Cruz Azul.

Cruz Azul vs Jaiba Brava: Canal para ver el partido de La Máquina en la Copa Altamira

Hasta el momento no se ha hecho oficial la transmisión del partido por la Copa Altamira, que enfrentará a la Jaiba Brava de la Liga de Expansión y Cruz Azul de la Liga MX.

¿Cómo llega Cruz Azul al partido por la Copa Altamira vs Jaiba Brava?

Cruz Azul reportó a entrenamientos el lunes 29 de enero, por lo que el partido ante Jaiba Brava servirá para entrar en ritmo de cara al inicio del Clausura 2025 de Liga MX.

La Máquina de Nicolás Larcamón se alista para una revancha en el torneo que se avecina, para el que contaría con el colombiano Miguel Borja, como su refuerzo más importante.

Ángel Sepúlveda ya no continuará en el equipo, pues ahora es parte de las Chivas.

La Jaiba Brava también se prepara para encarar la Jornada 1 de la Liga de Expansión, en la que visitará a Leones Negros el domingo 11 de enero de 2026.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en la Jornada 1 de la Liga MX?

Cruz Azul debutará en la Jornada 1 del Clausura 2026, el sábado 10 de enero en la cancha de León.

Será un inicio complicado para La Máquin ante el equipo de Nacho Ambriz, que ha tenido varias incorporaciones en busca de hacer un mejor torneo en el Clausura 2026.