La Barby Juárez aseguró que no gana lo mismo que el Canelo Álvarez por el sólo hecho de ser mujer.

México.- La Barby Juárez criticó las diferencias en materia de ingresos que existe entre el boxeo femenil y el varonil. Incluso puso de ejemplo que, pese a tener los mismos logros que el Canelo Álvarez, sus percepciones económicas son muy distintas.

Tal como dijo la Barby Juárez, la produce cierto malestar que pese a ostentar tres títulos mundiales, sus ingresos económicos estén tan lejos de compararse con los del Canelo Álvarez por el sólo hecho de ser mujer .

Aunque eso sí, Mariana Juárez recalcó que la brecha salarial que existe en el boxeo no es culpa de Saúl Álvarez, a quien reconoció como un pugilista que ha trabajado para ganarse un lugar en la élite.

“He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje” Barby Juárez

Barby Juárez: Como mujer tengo que trabajar doble

Durante su trayectoria, la Barby Juárez ha ganado tres títulos del mundo del CMB en las categorías mosca, supermosca y gallo. En tanto que actualmente se encuentra clasificada como la segunda mejor boxeadora de peso gallo en el ranking de The Ring.

Para lograr estos éxitos la Barby Juárez tuvo no sólo que prepararse al máximo en términos boxísticos, sino además cumplir con sus obligaciones maternales, de ahí que en la misma entrevista con Publimetro afirmara que las mujeres deportistas tienen que trabajar doble .

“Sí te da ese coraje, de decir soy mujer, trabajo lo doble, soy mamá así debo llegar bien preparada a mis peleas. Tengo que hacer esos dos papeles, hacer cosas de más y realmente el pago que recibes es menos de la mitad, es una burla lo que estamos recibiendo realmente las mujeres” Barby Juárez

La modesta vida de la Barby Juárez

Ni el haber sido tres veces campeona del mundo le ha permitido a la Barby Juárez la posibilidad de vivir en una mansión o de manejar carros de lujo, como hace el Canelo Álvarez.

Incluso Mariana Juárez reveló que continúa viviendo en Santa Úrsula Coapa , es decir, cerca del Estadio Azteca. Aunado a ello, recalcó que no tiene guardaespaldas ni una vida llena de lujos.