PSV vs Shakhtar disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-1 en la cancha del Philips Stadion.

PSV vs Shakhtar: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido PSV vs Shakhtar es empate por 1-1 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: PSV 1-1 Shakhtar.

PSV vs Shakhtar: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido PSV vs Shakhtar, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

PSV

Portero: Nick Olij

Defensas: Kiliann Sildillia, Lutsharel Geertruida, Ryan Flamingo y Sergiño Dest

Mediocampistas: Jerdy Schouten, Guus Til y Paul Wanner

Delanteros: Dennis Man, Ruben van Bommel y Ricardo Pepi

Shakhtar

Portero: Dmytro Riznyk

Defensas: Vinicius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko e Irakli Azarovi

Mediocampistas: Artem Bondarenko, Dmytro Kryskiv y Marlon Gomes

Delanteros: Pedrinho, Eguinaldo y Kauã Elias

Hora y canal del partido PSV y Shakhtar en la Champions League

PSV vs Shakhtar se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 10:45 horas por Fox One.