PSV vs Shakhtar disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 1-1 en la cancha del Philips Stadion.
PSV vs Shakhtar: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido PSV vs Shakhtar es empate por 1-1 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: PSV 1-1 Shakhtar.
PSV vs Shakhtar: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido PSV vs Shakhtar, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
PSV
- Portero: Nick Olij
- Defensas: Kiliann Sildillia, Lutsharel Geertruida, Ryan Flamingo y Sergiño Dest
- Mediocampistas: Jerdy Schouten, Guus Til y Paul Wanner
- Delanteros: Dennis Man, Ruben van Bommel y Ricardo Pepi
Shakhtar
- Portero: Dmytro Riznyk
- Defensas: Vinicius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko e Irakli Azarovi
- Mediocampistas: Artem Bondarenko, Dmytro Kryskiv y Marlon Gomes
- Delanteros: Pedrinho, Eguinaldo y Kauã Elias
Hora y canal del partido PSV y Shakhtar en la Champions League
PSV vs Shakhtar se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 10:45 horas por Fox One.
- Partido: PSV vs Shakhtar
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Philips Stadion
- Transmisión: Fox One