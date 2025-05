Santiago Giménez es actualmente uno de los delanteros mexicanos top de Europa, pues desde su llegada al continente americano mostró grandes actuaciones con el Feyenoord que lo catapultó a un equipo grande como lo es el AC Milan.

Pero el éxito de Santiago Giménez no es por casualidad, pues el atacante mexicano confesó cuáles son sus secretos para ser uno de los delanteros top de Europa y que lo tienen en el AC Milan de Italia.

Una de las cosas extra que realiza para mejorar su rendimiento es llegar al club a entrenar antes de que comience el desayuno, actividad que implementó desde que estaba en el Feyenoord.

“En el Feyenoord, al principio, cuando creamos este Breakfast Club, éramos dos o tres jugadores y, al final, cuando me fui, era casi todo el equipo el que venía a entrenar antes del desayuno. Por ahora estoy solo en Milanello, pero poco a poco atraeré a alguien más”, contó Santiago Giménez en una entrevista para Sports Illustrated.

Actividades de Santiago Giménez para ser un delantero top de Europa

Durante la entrevista, Santiago Giménez reveló que, cuenta con un analista de video que le ayuda a mejorar en su actuar dentro del campo cada que juega un partido de futbol.

“Tengo un analista de vídeo. Juego y al día siguiente se pone a analizar, saca un vídeo y me resume todo el partido en 15 minutos. De ahí salen todas mis jugadas y me dice: En esta lo has hecho bien, pero deberías haber intentado chutar con la derecha”, explicó Santiago Giménez en la conversación.

Santiago Giménez también explicó que, hace un resumen de su rendimiento en los encuentros deportivos con la finalidad de conocer si ha mejorado o empeorado en algún aspecto futbolístico.

“He hecho un curso de lectura de estadísticas y las organizo según los resultados. Puedo consultar cómo ha ido cualquier partido y cada tres meses hago una estadística general de duelos ganados, duelos perdidos, regates, tiros”, agregó Santiago Giménez.

¿Cómo le va Santiago Giménez con el AC Milan?

Santiago Giménez volvió a marcar gol con el AC Milan, pues había tenido una sequía desde el pasado 18 de febrero cuando enfrentaron a su ex equipo el Feyenoord en el partido de Playoff de la Champions League.

El delantero mexicano anotó en el pasado partido del AC Milan que tuvieron contra el Venezia, mismo en el que anotó Santiago Giménez al 90+6 para sellar la victoria de su equipo.