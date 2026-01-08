Día negro para el futbol de sala. El futbolista Alex Aparicio Felipe Santos murió en el aeropuerto tras desvanecerse mientras regresaba de Moscú con el resto de sus compañeros de equipo.

Una noticia ha impactado al mundo del deporte, esta vez es el futbol sala el que está de luto, pues de forma inesperada y trágica murió el futbolista Alex Aparicio Felipe Santos.

El triste acontecimiento ocurrió en el aeropuerto de Ujtá, cuando los integrantes de Norilsk Nickel regresaban a Moscú

¿De qué murió Alex Aparicio Felipe Santos?

De acuerdo a información del periodista Gustavo Mañana, el futbolista de futbol sala, Alex Aparicio Felipe Santos estaba en el aeropuerto de Ujtá, junto a sus compañeros del Norilsk Nickel, esperando un vuelo para Moscú, cuando se desvaneció.

De inmediato, las personas que se encontraban cerca de Alex Aparicio Felipe Santos, intentaron reanimarlo, pero sus intentos fueron fallidos y el futbolista de 33 años de edad murió.

¿Quién fue Alex Aparicio Felipe Santos, jugador de futbol sala que murió a los 33 años de edad?

Alex Aparicio Felipe Santos, fue un jugador de futbol sala, que lamentablemente murió a los 33 años de edad en un aeropuerto.

Actualmente, el brasileño Alex Aparicio Felipe Santos jugaba para el Norilsk Nickel de Rusia. Sin embargo, es recordado por su paso por el equipo Movistar Inter en la temporada 2024-26.

Durante su etapa en el Movistar Inter, conquistó una Liga y una Copa del Rey en España.

“Desde Movistar Inter estamos totalmente consternados por el fallecimiento de Alex Aparecido Felipe Santos, a los 33 años, quien fuera jugador de nuestro club durante parte de la temporada 14-15. El jugador brasileño ganó una Liga y una Copa del Rey con nuestra entidad. De parte de toda la familia interista le mandamos nuestro apoyo y nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y allegados. D.E.P.”, fue el mensaje de su exequipo.