El año 2026 ya llega y con él, mucha actividad de futbol en las principales ligas europeas que no te puedes perder y por eso, te compartimos los seis partidos que deberás seguir a partir del 1 de enero y durante todo el fin de semana toda vez que la pelota no dejará de rodar en países como Inglaterra, España e Italia.

Si bien, son varios partidos de futbol los que se disputarán una vez iniciado el 2026, hay seis que destacan por la participación de algunos de los principales equipos de dichas competiciones, como lo son Manchester City, Chelsea y Liverpool en Inglaterra; Barcelona y Real Madrid en España; AC Milan en Italia, entre otros.

Otro de los equipos que tendrá participación para abrir el 2026 es el Fulham de Raúl Jiménez que visitará a Crystal Palace por la jornada 19 de la Premier League en Inglaterra.

Los seis partidos que no te puedes perder para iniciar el 2026

Para el 1 de enero por la mañana jugará, como ya se mencionó, el Fulham en casa de Crystal Palace, pero estos son los otros partidos que se llevarán a cabo en Inglaterra y el resto de las grandes ligas del viejo continente para comenzar el 2026:

Jueves 1 de enero

Sunderland vs Manchester City

Liverpool vs Leeds United

Viernes 2 de enero

Cagliari vs AC Milan

Sábado 3 de enero

Espanyol vs Barcelona

Domingo 4 de enero

Real Madrid vs Real Betis

Manchester City vs Chelsea

Hermoso inicio de año, señoras y señores. pic.twitter.com/WrTwtngvOO — Invictos (@InvictosSomos) December 31, 2025

¿Cuándo regresa la Liga MX en el 2026?

En lo que respecta al futbol mexicano, la actividad de la Liga MX tendrá que esperar una semana más para dar inicio toda vez que será el viernes 9 de enero del 2026 cuando arranque la campaña.

El partido inaugural tendrá en la cancha del Estadio Caliente con la visita de América a Tijuana en el que se antoja para ser el platillo estelar de la primera fecha.