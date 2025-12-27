El Fulham de Raúl Jiménez visitó a West Ham, uno de los coleros de la Premier League en la Jornada 18, con la necesidad de sumar puntos.

Raúl Jiménez fue titular con Fulham en la cancha del West Ham, partido que terminó con triunfo visitante gracias a un gol del mexicano.

Raúl Jiménez en Premier League: ¿Cómo le fue al mexicano con Fulham vs West Ham?

Raúl Jiménez jugó los 90 minutos del partido del Fulham vs West Ham, mostró intensidad y anotó de cabeza el gol del triunfo al minuto 85.

Después de reencontrarse con el gol en el partido pasado del Fulham, por la vía de penalti, la suerte siguió de la mano con el delantero mexicano ante West Ham.

El partido no fue sencillo para Fulham, que, sobre todo en el segundo tiempo, sufrió con el asedio ofensivo del West Ham, urgido de puntos en la competencia.

Varias oportunidades claras de gol desperdició el West Ham, que terminó frustrado con la derrota en su cancha ante Fulham de Raúl Jiménez.

Con 13 puntos, West Ham no logró abandonar la zona de descenso, ocupando el lugar 18 de la Premier League.

¿Cómo va el Fulham de Raúl Jiménez en la Premier League?

Después del triunfo ante West Ham, el equipo de Raúl Jiménez llegó a 26 puntos en el lugar 10 de la Premier League.

Ha sido un torneo de altibajos para Raúl Jiménez y su equipo, el Fulham, que pese a todo, debe salir satisfecho con el triunfo ante West Ham, un partido que fue complicado.

¿Cuándo vuelve a jugar el Fulham de Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez y Fulham serán visitantes nuevamente en la Jornada 19 de la Premier League, cuando visite a Crystal Palace el jueves 1 de enero de 2026.

Partido durísimo para Raúl Jiménez y compañía, en el que tendrán que aplicarse al máximo para volver a sumar.

Después del partido a media semana, Fulham recibirá a Liverpool en la Jornada 20 de Premier League.

El partido Fulham vs Liverpool está programado para jugarse el domingo 4 de enero en Craven Cottage en punto de las 9 de la mañana.