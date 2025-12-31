Real Madrid vs Betis se miden en la Jornada 18 de LaLiga. Conoce el día, hora y canal para ver el partido de los merengues.

Partido: Real Madrid vs Betis

Fase: Jornada 18

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid vs Betis: Día para ver el partido de la Jornada 18 de LaLiga

El domingo 4 de enero concluye la Jornada 18 de LaLiga con cinco partidos, entre ellos el Real Madrid y Betis.

Real Madrid vs Betis: Hora para ver el partido de la Jornada 18 de LaLiga

El partido Real Madrid vs Betis iniciará a las 9:15 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 18 de LaLiga.

Real Madrid vs Betis: Canal para ver el partido de la Jornada 18 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Betis.

¿Cómo llega el Real Madrid a la Jornada 18 de LaLiga?

El Real Madrid venció a Sevilla en la Jornada 17 de LaLiga, con marcador de 2-0, por lo que se mantiene en el subliderato de la competencia española.

Con el triunfo sobre Sevilla, el Real Madrid llegó a 42 puntos en el segundo lugar de LaLiga, cuatro unidades abajo del líder FC Barcelona.

Después del partido vs Betis, el Real Madrid buscará su primer título del 2026 en el torneo que definirá al monarca de la Supercopa de España.

¿Cómo llega Betis al partido de la Jornada 18 de LaLiga vs Real Madrid?

Previo a su partido de la Jornada 18 de LaLiga vs Real Madrid, Betis goleó 4-0 a Getafe, para llegar a 28 puntos en el sexto lugar del torneo.

Además de LaLiga, el Real Betis se mantiene vivo en la Copa del Rey, competencia en la que avanzó sobre Real Murcia.

El Betis también compite en la Europa League, así que no es un rival sencillo para el Real Madrid en la Jornada 18 de LaLiga.