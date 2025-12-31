Espanyol vs FC Barcelona chocan en la Jornada 18 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del Derbi de Cataluña.

Espanyol vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de Jornada 18 de LaLiga

El pronóstico del partido de la Jornada 18 de LaLiga, Espanyol vs FC Barcelona, es triunfo del equipo visitante por marcador de 3-1.

Pronóstico: Espanyol 1-3 FC Barcelona

Espanyol vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de Jornada 18 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del Espanyol vs FC Barcelona, partido de la Jornada 18 de LaLiga.

Espanyol

Portero: Marko Dmitrović

Defensas: Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero

Mediocampistas: Pol Lozano, Urko Gonzále y Edu Expósito

Delanteros: Pere Milla, Roberto Fernández y Dolan

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Marc Casadó, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde

Mediocampistas: Eric García, Frenkie de Jong, Fermín López y Roony Bardghji

Delanteros: Marcus Rashford y Ferran Torres

Espanyol vs FC Barcelona: Fecha y horario para ver el Derbi de Cataluña en LaLiga

El sábado 3 de enero de 2026 continúa la Jornada 18 de LaLiga con el Espanyol vs FC Barcelona en el Derbi de Cataluña.

El partido Espanyol vs FC Barcelona iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México.

Espanyol vs FC Barcelona: Canal para ver el Derbi de Cataluña en LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el Derbi de Cataluña: Espanyol vs FC Barcelona.

Partido: Espanyol vs FC Barcelona

Fase: Jornada 18

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 3 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: RCDE Stadium

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Espanyol a la Jornada 18 de LaLiga?

FC Barcelona derrotó al Villarreal en la Jornada 17 de LaLiga, recuperando distancia sobre Real Madrid, que había ganado su partido ante Sevilla.

Con 46 puntos, el FC Barcelona se afianzó en el liderato de LaLiga después de 18 jornadas disputadas.

Previo al Derbi de Cataluña vs FC Barcelona, el Espanyol logró una importante victoria como visitante en la cancha del Athletic.

El Espanyol ganó 2-1 en la Jornada 17 de LaLiga para llegar a 33 puntos en el quinto lugar de la competencia.