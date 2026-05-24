Javier Aguirre convocó a ocho futbolistas de la Liga MX como sparrings para la concentración final rumbo al Mundial 2026, de los cuales 2 sobreviven y tienen posibilidad de ser llevados por el Vasco al torneo de la FIFA.

Jesús Gómez y Kevin Castañeda, ambos jugadores de los Xolos de Tijuana, se mantienen en la concentración de la Selección Mexicana, ya que pasaron el primer filtro de Javier Aguirre que dejó fuera a los otros seis sparrings.

Los 2 sparrings que Aguirre llevaría al Mundial 2026:

Jesús Gómez | Tijuana Kevin Castañeda | Tijuana

Javier Aguirre, entrenador de México (especial / Carlos Zepeda)

¿Por qué llevaría Javier Aguirre a 2 sparrings al Mundial 2026?

A pocos días de que Javier Aguirre anuncie la lista definitiva de México para el Mundial 2026, 2 sparrings estarían en el radar del Vasco para quedarse en el plantel de la Selección Mexicana que jugará el torneo.

Jesús Gómez defensa por izquierda de Xolos, alineó en el partido de preparación ante Ghana, lo cual lo convierte en una opción real para Javier Aguirre.

Gómez se convierte en un reemplazo natural en la defensa de Johan Vázquez, ambos de perfil zurdo. Otra opción es Jesús Angulo, zaguero de Tigres.

En el el caso de Kevin Castañeda, la cualidad que lo destaca por el resto de los mediocampistas del Tri es su disparo de media distancia.

Sin embargo, Castañeda tiene más competencia en jugadores como Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez y hasta Jordan Carrillo.

¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de México para el Mundial 2026?

El 1 de junio se dará a conocer la lista definitiva de México para jugar el Mundial 2026. En ella podrían aparecer de manera sorpresiva Jesús Gómez y Kevin Castañeda.

Estos son los seleccionados que ya están concentrados con México: