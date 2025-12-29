El 29 de diciembre del 2022 será recordado por siempre debido a que en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo murió a los 82 años de edad el que es considerado por millones de personas como el mejor futbolista de la historia: Pelé.

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, ha sido reconocido como uno de los mejores futbolistas de la historia por los logros que consiguió tanto con la selección de Brasil como con el Santos.

Debut y gol en su debut a los 15 años de edad

Su gol de volea ante Suecia en la final del Mundial 1958

Campeón del mundo a los solo 17 años de edad en 1958

Bicampeón del mundo en 1962

Tricampeón del mundo en México 1970 como figura de Brasil

Su gol 1000 anotado al Vasco da Gama en el Estadio Maracaná

2 Copas Libertadores con Santos en 1962 y 1963

Su llegada al New York Cosmos de la NASL

Campeón de la Copa Intercontinental 1962 contra el Benfica de Eusebio

6 titulos del Brasileirao con el Peixe

Aunque es difícil resumir una carrera llena de éxitos como la que tuvo el astro brasileño, a continuación te presentamos los diez momentos que marcaron su paso por el futbol tanto en su país como en todo el mundo.

A tres años de su partida: Los diez momentos que marcaron la carrera de Pelé

Debido a todos los reconocimientos, goles y trofeos que tuvo Pelé en su carrera como futbolista profesional, es complicado resumir su trayectoria en solamente diez momentos suyos sobre el terreno de juego.

Y es que, debido al reconocimiento a nivel mundial que Pelé ganó gracias a los tres mundiales que ganó con la Verde Amarela, también se convirtió en un fenómeno mediático y cada que aparecía en cualquier parte del mundo convocaba multitudes.

¿De qué murió Pelé? El astro murió en su natal Brasil

El Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, donde murió Pelé, dio a conocer a través de un comunicado que el histórico futbolista brasileño estaba recibiendo quimioterapias en sus instalaciones luego de que le extirparon un tumor maligno en el colon.

Sin embargo, debido a lo avanzada que estaba la enfermedad de Pelé, el cáncer provocó que sus riñones y su corazón empezaran a fallar y finalmente murió debido a una múltiple falla de sus órganos.