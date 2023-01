El recién desaparecido Edson Arantes do Naciemento, Pelé, no necesita más presentación, O’Rei jugó cuatro mundiales, anotando cuando menos un gol en cada uno (Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970), ganó tres de ellos (58, 62 y 62), sin embargo apenas y jugó los de 62 y 66, debido a las lesiones de las patadas salvajes de los rivales que lo acosaban cuál presa de caza. Gracias a esto último, en México 1970 se instituyeron dos innovaciones: los cambios de futbolistas (dos por equipo entonces) y la posibilidad de expulsar a jugadores violentos, con las tarjetas roja para la expulsión y amarilla para el apercibimiento.

Pelé sin duda dejó más huella en el futbol mundial y sus reglas y jugadas que ningún otro nunca, de ahí quizás que también haya pretendido ser el más veterano en participar en una copa del mundo, y fue cuando en el marco de un cisma dentro de la selección brasileira un mes antes de comenzar el Mundial de México 86, y es que el entonces DT, Telé Santana daba de baja a Renato, un futbolista de excelentes condiciones, pero de marcada indisciplina, agravándose esto con la renuncia de Leandro, otro seleccionado, esto por solidaridad con su amigo y compañero defenestrado. Fue en ese momento que Santana incluye a Joshimar en la lista de nominados para el Mundial, y también cuándo, para sorpresa de todos, y también división de opiniones, Pelé declara que está dispuesto a formar parte del plantel de la ‘canarinha’ y que un mes le bastaba para ponerse a tono en la cuestión física, para así poder contribuir, así fuera jugando “sólo por 45 minutos por partido” a su amada selección, la ‘verde amarella’. Seguro influía en el entrañable recuerdo de su último Mundial jugado, 16 años antes precisamente en su querido México, máxime en su entrañable Guadalajara, que ya era donde Brasil jugaría hasta las semifinales, según lo presupuestado (Brasil cayó eliminado en los cuartos de final), pero también seguro tuvo que ver que en el Mundial anterior, cuatro años antes en España 1982, el arquero italiano Dino Zoff había roto la barrera psicológica de los 40 años de edad para participar en una copa del mundo como jugador, no sólo haciéndolo de manera brillante, sino incluso dándose el lujo de, como campeón, levantar la copa de la FIFA.

El entrenador Telé Santana le cerró esa posibilidad, pero el tiempo daría la razón a Pelé: era más que factible su idea, en el mismo México 86, el portero de Irlanda del Norte, Patt Jenings, con 41 años y días, rompía el récord de Zoff, Jenings por cierto, el único futbolista en participar en las dos fases de eliminatoria a los dos mundiales celebrados en México (70 y 86), en el primero no logrando calificar, pero si en el segundo que nos atañe; en Estados Unidos 1994 Roger Milla maravillaba al mundo, no sólo rompiendo el récord del norirlandés Jenings, jugando con 42 años y un mes y además dándose el lujo de anotarle un gol a la selección de Rusia, rompiendo en ese rubro su propia marca, impuesta en el mundial anterior, en Italia 1990; cuando todos pensaban que ese récord muy difícil sería igualado, en Brasil 2014 llega Faryd Mondragon, portero de la selección de Colombia, que ya había participado en dos mundiales (USA 94 cómo suplente y Francia 98 cómo titular), y juega cosa de media hora contra Japón, con 43 años recién cumplidos. Y bien, cuando parecía que ese récord tardaría mucho en ser igualado, apenas en el mundial próximo, el de Rusia 2018, aparece el Señor Esaam El Hadary, portero de la selección de Egipto, y con 45 años y 5 meses (precisamente la edad en la que Pelé sonó con jugar el México 86) juega el tercer partido de la fase de grupos, contra Arabia Saudita, no solo cumpliendo a cavidad su papel, sino dándose el lujo incluso de detener un penal.

Otros casos dignos de mención son el del zaguero portugués PEPE, quien en el reciente Mundial de Qatar jugó de titular con 39 años y 10 meses, metiendo un gol inclusive, y quedando así poco atrás del camerunés Milla en ese mismo rubro; el otro caso, más parecido al de Pelé del 86 es el del delantero argentino Claudio Cannigia, mundialsta en Italia 90, USA 94 y Korea-Japón 2002, quien fue visitado por Carlos Salvador Bilardo para llevarle un mensaje de su mancuerna en las canchas, Diego Maradona, entonces seleccionador de la albiceleste, con la intención de que formara parte del plantel con miras al mundial de Sudáfrica 2010, en ese caso Cannigia mismo lo dudó demasiado, privándonos de ver al único futbolista en compartir equipo en mundiales con Maradona y Messi, Cannigia con 43 años, estaba en una forma física óptima para aquel reto a el planteado.