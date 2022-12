Aunque Edson Arantes do Nascimento es universalmente conocido como Pelé, lo cierto es que ese apodo no tiene un origen claro y en un inicio no le gustaba a O Rei.

Pero eso sí, se cuenta que el mote de Pelé tiene un origen relacionado con el futbol , como no podía ser de otra manera.

Desde que Edson Arantes do Nascimento dio sus primeros pasos en Mina Gerais, Brasil, comenzó a ser llamado Pelé, aunque las causas son poco claras.

La explicación más argumentada la ha dado su tío Jorge, quien afirmó que el mote de Pelé es una derivación del Bilé , el cual le pusieron a la leyenda en honor a un arquero de la época que jugó junto a su padre.

Y es que, por extraño que parezca, era común que O Rei jugara de portero cuando era niño. ¿La razón? Era demasiado bueno para que estuviera en la cancha.

El mote de Pelé disgustaba a O Rei

Se dice que a O Rei le pusieron Edson en referencia al célebre inventor Thomas Alva Edison . Una vez que el tres veces campeón del mundo supo eso adquirió un gran aprecio por su nombre.

De ahí que no le hiciera gracia que lo llamaran Pelé pese a que todo el mundo lo conocía así. Es más, recordó que hasta Maradona le decía así más allá de que él prefería que lo llamasen Pelé, tal como contó en entrevista con RAE.

“Siempre bromeábamos sobre quién era mejor (con Maradona). (Él) siempre me llamó así (Pelé) y muchas personas lo hacen, pero mi nombre es Edson. No me gustaba ‘Pelé’ porque yo era un fan de Thomas Edison”, siguió.

Sin embargo, Edson Arantes do Nascimento, nacido el 23 de octubre de 1940 ( 82 años ), en cualquier lugar del planeta es conocido como Pelé.

Pelé, la leyenda del futbol

Aunque exista el debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia y las respuestas sean variadas, lo cierto es que nadie ha ganado más Mundiales que Pelé .

Edson Arantes do Nascimento brilló en Suecia 1958; asimismo ganó la Copa del Mundo de Chile 1962 y se consagró con un nuevo título en México 1970.

