Chivas ganó contra Pachuca en el partido de ida de los cuartos de final por 2-1, por lo que ambas escuadras buscarán ganar en la vuelta para llegar a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Marcador final del partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil: Chivas 2-1 Pachuca

¿Cómo fue la victoria de Chivas ante Pachuca en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Chivas ganó ante Pachuca en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Así fueron los goles de la victoria de Chivas sobre Pachuca:

Minuto 35: Gol de Alicia Cervantes (Chivas)

Minuto 59: Gol de Jasmine Casarez (Chivas)

Chivas gana la ida de cuartos ante Pachuca y se acerca a semifinales de la Liga MX Femenil. (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Chivas y Pachuca buscan avanzar a las semifinales de la Liga MX Femenil

Chivas empató en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil por un marcador de 2-1 ante Pachuca, por lo que buscarán ganar la vuelta para ir a las semifinales del futbol femenil mexicano.

Chivas tendrá que esperar los otros resultados y ganar el juego de vuelta ante Pachuca para conocer a su próximo rival en las semifinales, en caso de avanzar.

¿Cuándo jugarán Chivas y Pachuca la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Chivas y Pachuca jugarán la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil el próximo domingo 3 de mayo de 2026.

El partido entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo.