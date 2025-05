El futbolista mexicano, Johan Vásquez, fue ovacionado en el partido del Genoa vs el Atalanta que para su mala fortuna terminó con derrota por 3-2. Pero eso no opacó que el seleccionado nacional también recibiera un premio que lo colocó como el mejor mexicano en Europa.

Fue en los minutos finales del primer tiempo cuando el marcador todavía estaba empatado a ceros. En ese momento, Johan Vásquez recibió un fuerte golpe en el tobillo izquierdo luego de que interviniera dos veces para evitar que le anotaran a su equipo.

En la primera jugada, Johan Vásquez chocó contra un atacante del Atalanta y tras recibir atención médica decidió seguir. Después, hizo una barrida para bloquear el disparo de Daniel Maldini, sin embargo, ya no logró continuar en el partido y fue sustituido por Koni De Winter.

El ex jugador de Pumas salió por su propio pie y fue ovacionado por la afición del Genoa. Su participación le valió para recibir, al final del juego, el Grifo d’ Oro, distinción que otorga el club italiano a su futbolista más destacado de la temporada.

Johan Vásquez es vital en el cuadro del Genoa

El seleccionado nacional, Johan Vásquez, es infaltable en el cuadro titular del Genoa. En la presente temporada acumula poco más de 3 mil 41 minutos jugados en la Serie A y ha sido titular en la mayoría de los partidos con el conjunto italiano.

El también ex jugador del Cremonese, Johan Vásquez, ha sumado tres goles en toda la temporada y únicamente se ha perdido un partido con el Genoa por acumulación de tarjetas.

Johan Vásquez ha dicho en reiteradas ocasiones que aún puede incrementar su nivel, situación que lo pondría en el ojo de los mejores equipos de Europa.

“En lo personal aún no me siento en mi techo. Creo que todavía tenemos que tener esa humildad para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Cada detallito que he aprendido hoy lo pongo como experiencia”, dijo en una ocasión en una entrevista.

Genoa planea cerrar con victoria la temporada junto a Johan Vásquez

Al equipo de Johan Vásquez solo le queda un partido por disputar en la Serie A y será ante el Bolonia en calidad de visitante.

Actualmente marchan con 40 puntos y se ubican en la posición número 13 de la tabla general, por lo que no estaría nada mal sumar otra victoria para el equipo de Johan Vásquez.