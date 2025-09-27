Club León cayó en su visita a FC Juárez en la Jornada 11 del Apertura 2025, lo que desencadenó la salida de Eduardo Berizzo como DT del cuadro esmeralda.

Eduardo Berizzo llegó al Club León hace un año, sin embargo, su rendimiento al frente del equipo no fue el esperado y su último partido dirigido fue ante FC Juárez.

Ahora, la directiva tendrá que trabajar para encontrar un nuevo estratega que los meta a la fase final del torneo Apertura 2025.

Club León cesa a Eduardo Berizzo tras derrota vs FC Juárez

La etapa de Eduardo Berizzo al frente del Club León llegó a su fin tras la derrota frente a FC Juárez.

El Club León lo hizo oficial a través de un comunicado en el que explicó que fue Eduardo Berizzo quien tomó la decisión.

“Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo.”, se lee en el comunicado.

En el mismo texto, la directiva esmeralda destacó la manera en que el entrenador llevó su trabajo dentro de la institución, reconociendo su carácter y compromiso con el grupo.

“Esta decisión, muy dolorosa para nosotros, honra la trayectoria personal y profesional de Eduardo: un hombre íntegro y lleno de valores deportivos, que siempre puso por delante las necesidades del grupo, antes que las suyas”.

León también dedicó palabras de gratitud al resto del cuerpo técnico que acompañó a Berizzo durante su etapa en el club, mencionando a Sebastián Rambert, Ernesto Marcucci, Roberto Bonano y Fernando Morelli.

Comunicado León (Captura de pantalla)

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Club León?

El Club León ya tiene marcado en su calendario su siguiente compromiso dentro de la Liga MX.

Será en casa, cuando reciba al Deportivo Toluca en la cancha del Estadio León, donde la afición esmeralda volverá a llenar las gradas en apoyo a su equipo.