La Premier League se encenderá con el Boxing Day 2025, una de las citas preferidas de los aficionados ingleses al futbol. Checa cuáles son los partidos que se jugarán en la Jornada 18.

El Boxing Day 2025 en la Premier League será atípico, ya que el calendario le jugó una mala pasada a la tradicional cita del futbol inglés.

A diferencia del 2024, cuando 8 partidos se jugaron en el Boxing Day, en el 2025 la cifra es mucho menor.

Boxing Day 2025: ¿Qué partidos de la Jornada 18 de Premier League se jugarán?

En el Boxing Day 2025 sólo se jugará un partido debido a que el calendario y reglamento de la Premier League impidió programar más partidos este 26 de diciembre de 2025.

Manchester United vs Newcastle será el único partido que se jugará en el Boxing Day 2025 de la Premier League.

Partido Boxing Day 2025

Manchester United vs Newcastle

Fecha: Viernes 26 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas

Sede: Old Trafford

Transmisión: FOX One (por confirmar)

Dos partidos memorables del Manchester United en el Boxing Day de la Premier League

En la era de la Premier League, el primer y el último partido del Boxing Day de Sir Alex Ferguson en el Manchester Unitedtson dos de los más memorables.

La temporada inaugural de la Premier League 1992/93, vio al United perdiendo 3-0 ante el Sheffield Wednesday antes de que dos goles de Brian McClair y otro de Eric Cantona rescataran un empate dramático.

Dos décadas después, en el último partido del Boxing Day de Ferguson en 2012, Chicharito Hernández anotó el gol de la victoria en el minuto 90 y el United remontó tres veces para vencer al Newcastle United por 4-3.

¿Por qué habrá solo un partido de Premier League en el Boxing Day 2025?

Ningún club de la Premier League jugará dos partidos con 60 horas de diferencia entre sí durante las jornadas 17, 18, 19 y 20 de esta temporada.

Así que, con menos fines de semana disponibles para la competencia de la Premier League, esta temporada solo cuenta con un juego de primera división en el Boxing Day.

La mayor parte de los partidos de la Jornada 18 se llevarán a cabo el sábado 27 de diciembre.

Boxing Day: ¿Por qué celebra esta tradición en la Premier League?

El Boxing Day es una tradición con más de un siglo de vida, fecha en la que las familias británicas se reúnen para entregarse regalos y disfrutar de partidos de futbol, en el 2025 será en la jornada 18 de la Premier League.

Fue en 1880 cuando irrumpió el primer Boxing Day de la historia. Preston North vs West Bromwich y Bolton Wanderers vs Derby County fueron los dos partidos de aquel 26 de diciembre de 1880.

Así nació la tradicional jornada de partidos de futbol en el Boxing Day, que este jueves 26 de diciembre celebrará la Premier League.



