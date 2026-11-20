Lionel Messi continúa siendo el futbolista mejor pagado de la Major League Soccer (MLS).

La estrella del Inter Miami encabeza nuevamente el ranking salarial de la competición, con una compensación garantizada de 28.33 millones de dólares, más de 500 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con las cifras publicadas por la Asociación de Jugadores de la MLS.

El argentino mantiene la misma cantidad registrada en el informe de primavera, aunque su salario representa un incremento considerable respecto al año anterior, cuando percibía 20.45 millones de dólares.

Messi supera a Lewandowski y Griezmann en la MLS

Detrás del capitán del Inter Miami aparece Robert Lewandowski, delantero del Chicago Fire, con 19.51 millones de dólares anuales.

El tercer puesto corresponde a Antoine Griezmann, del Orlando City, quien registra 13.94 millones.

El surcoreano Son Heung-Min, del LAFC, ocupa la cuarta posición con 11.25 millones de dólares, mientras que Breel Embolo, delantero del Atlanta United, completa el grupo de los cinco mejor pagados con 10.81 millones.

Lionel Messi domina el ranking salarial de la MLS: sigue siendo el mejor pagado. (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

¿Cuánto gana realmente Lionel Messi en Inter Miami?

La cifra publicada por la Asociación de Jugadores contempla únicamente la compensación de Messi como futbolista y no incluye otros ingresos comerciales o beneficios relacionados con su participación en el club.

En octubre pasado, el argentino firmó una extensión de contrato que lo vincula con el Inter Miami hasta la temporada 2028.

Además, el astro argentino podría convertirse en accionista del Inter Miami cuando termine su carrera como profesional.