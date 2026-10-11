Lionel Messi sorprendió al incluir al mexicano Gilberto Mora entre las jóvenes promesas del futbol mundial en una campaña publicitaria de Adidas.

El futbolista de Xolos de Tijuana apareció en una lista de 10 talentos seleccionados por el astro argentino, un reconocimiento que coloca nuevamente al juvenil mexicano en el radar internacional.

Gilberto Mora es una de las próximas estrellas a nivel mundial

Durante el comercial, Lionel Messi escribió los nombres de diferentes futbolistas en un papel, en una dinámica que hace referencia al número 10 que ha marcado su carrera.

Entre los elegidos apareció Gilberto Mora, quien compartió protagonismo con otras jóvenes figuras que buscan abrirse camino en la élite del futbol.

Lionel Messi destaca a Gilberto Mora como una de las futuras estrellas del futbol mundial. (especial)

El mexicano apareció al inicio del video junto al brasileño Giovanna Waksman. La lista de Lionel Messi también incluyó nombres como el de la alemana Lotta Wrede y el estadounidense Zavier Gozo, futbolistas que han llamado la atención por sus condiciones y proyección a una edad temprana.

Gilberto Mora podría fichar por un club de Europa en los próximos días

El próximo 14 de octubre cumplirá 18 años, una fecha que le permitirá a Gilberto Mora ser transferido a clubes extranjeros sin las restricciones habituales que afectan a los futbolistas menores de edad, siempre que se cumplan los procedimientos correspondientes.

Aunque aparecer en la campaña de Adidas no garantiza un futuro exitoso, ser incluido en una selección de promesas vinculada a Lionel Messi representa un escaparate importante para Gilberto Mora.