El nombre de Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana, continúa ganando fuerza en el futbol internacional.

Con apenas 17 años, el joven mexicano ha despertado el interés de clubes europeos, entre ellos el Paris Saint-Germain, que sigue de cerca su evolución en la Liga MX y con la Selección Mexicana.

Aunque no existe una oferta formal, el PSG planea monitorear su desarrollo antes de intentar un fichaje.

El talento de Gilberto Mora lo ha convertido en una de las promesas más seguidas del mercado internacional.

¿Cuándo se podría incorporar Gilberto Mora al PSG?

La estrategia del conjunto parisino no pasaría por incorporar a Gilberto Mora de manera inmediata. El plan del PSG sería acompañar el crecimiento del jugador, monitorear su evolución en la Liga MX y con la Selección Mexicana, y esperar el momento adecuado para intentar concretar una operación por su fichaje.

El interés del club francés se suma al de otras instituciones europeas que han observado atentamente el progreso del joven mediocampista durante los últimos meses.

Gilberto Mora entra en la órbita del PSG para reforzar su plantilla. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Su gran capacidad en el futbol mexicano, sumada a sus actuaciones con las categorías juveniles y posteriormente con la Selección Mexicana, lo han colocado entre las promesas más seguidas del mercado internacional.

Gilberto Mora interesa a uno de los clubes más importantes de Europa

Por ahora, no existe una oferta formal por parte del Paris Saint-Germain ni negociaciones avanzadas con Xolos por Gilberto Mora.

No obstante, el seguimiento constante de uno de los clubes más poderosos del mundo confirma el impacto que ha tenido el joven futbolista en el panorama internacional.