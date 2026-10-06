El nombre de Gilberto Mora vuelve a generar expectativa en el futbol mexicano pese a que una molestia física lo dejó fuera de la actividad de la Selección Mexicana durante la actual Fecha FIFA.

Mientras se recupera y crecen las versiones sobre una posible salida al futbol europeo, el joven talento de Xolos continúa incrementando su valor de mercado gracias a sus actuaciones recientes con el Tri y su proyección internacional.

Reportes especializados señalan que el futuro de Gilberto Mora podría definirse en las próximas semanas mediante una transferencia histórica.

Gilberto Mora sube de valor pese a las lesiones que han limitado su participación con México. (David Leah / David Leah)

¿Cuál es el valor actual de Gilberto Mora tras su participación con México?

De acuerdo con Transfermarkt, Gilberto Mora actualmente está valuado en 25 millones de euros, poco más de 500 mil pesos mexicanos, una cifra que refleja la enorme expectativa que existe alrededor de la joven promesa mexicana después de sus apariciones con la Selección Mexicana y su participación en el Mundial 2026.

Mientras su valor continúa aumentando, el futuro del futbolista Gilberto Mora también parece estar cada vez más cerca de definirse.

Gilberto Mora está cerca de emigrar al futbol europeo

León Lecanda, de ESPN, reportó que el futuro de Gilberto Mora estaría prácticamente definido y que el acuerdo podría anunciarse el próximo 14 de octubre, fecha en la que el jugador cumplirá 18 años.

El periodista no reveló el nombre del club ni confirmó la versión que apunta a una operación de 50 millones de dólares, pero sí adelantó que se trataría de una transferencia histórica y de la venta más alta de un futbolista que salga de la Liga MX hacia el extranjero.

Aunque todavía no existe confirmación oficial sobre el destino o el monto de la operación, las diferentes versiones coinciden en un punto: el salto de Gilberto Mora al futbol europeo estaría mucho más cerca de concretarse.