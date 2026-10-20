Lille vs Galatasaray se miden en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 10:45 horas con transmisión por HBO Max.

Partido: Lille vs Galatasaray

Fase: Jornada 3

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Pierre-Mauroy

Transmisión: HBO Max

El Galatasaray busca su primera victoria en la Champions League (Jon Super / AP)

Lille vs Galatasaray: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El miércoles 21 de octubre de 2026 a las 10:45 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Lille vs Galatasaray.

Lille vs Galatasaray: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El partido Lille vs Galatasaray podrá verse a través de un canal por HBO Max.

Partido: Lille vs Galatasaray

Fase: Jornada 3

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Pierre-Mauroy

Transmisión: HBO Max

Así van Lille y Galatasaray tras la Jornada 2 de la Champions League

El Arsenal goleó a Lille en la Jornada 2 de la Champions League, dejando al equipo francés sin puntos en el torneo.

Por su parte, Galatasaray también cayó en la pasada jornada con el FC Barcelona, y tampoco suman unidades en la competencia.