Lille vs Galatasaray se miden en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 10:45 horas con transmisión por HBO Max.
- Partido: Lille vs Galatasaray
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Pierre-Mauroy
- Transmisión: HBO Max
Lille vs Galatasaray: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League
El miércoles 21 de octubre de 2026 a las 10:45 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Lille vs Galatasaray.
Lille vs Galatasaray: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido Lille vs Galatasaray podrá verse a través de un canal por HBO Max.
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- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Pierre-Mauroy
- Transmisión: HBO Max
Así van Lille y Galatasaray tras la Jornada 2 de la Champions League
El Arsenal goleó a Lille en la Jornada 2 de la Champions League, dejando al equipo francés sin puntos en el torneo.
Por su parte, Galatasaray también cayó en la pasada jornada con el FC Barcelona, y tampoco suman unidades en la competencia.