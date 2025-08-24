Mateo Chávez y el AZ Alkmaar enfrentan la vuelta de playoffs de la Conference League a Levski Sofia; te damos el día, hora y canal para ver al mexicano.

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez ganó la ida de los playoffs de la Conference League, y está cerca de calificar a la Fase de Grupos de la competencia.

Día para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Conference League

Mateo Chávez y AZ Alkmaar reciben a Levski Sofia en el partido de vuelta de los playoffs de la Conference League, el jueves 28 de agosto de 2025.

Hora para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Conference League

A las 11:30 horas, tiempo del centro de México inicia el partido AZ Alkmaar vs Levsi Sofia, en la vuelta de los playoffs de la Conference League, con la posible participación del mexicano Mateo Chávez.

Canal para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Conference League

El partido de vuelta de los playoffs de la Conference League, AZ Alkmaar vs Levski Sofia, no tiene confirmada una transmisión en México para ver a Mateo Chávez.

Partido: AZ Alkmaar vs Levsi Sofia

Fase: Partido de vuelta de los playoffs de la Conference League

Fecha: Jueves 28 de agosto de 2025

Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: AFAS Stadion

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo llega AZ Alkmaar de Mateo Chávez a la vuelta de los playoffs de la Conference League?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez no jugó su partido de la Jornada 3 en la Eredivisie, para concentrarse en su serie de playoffs de la Conference League.

Con dos partidos jugados en la Eredivisie, el AZ Alkmaar ocupa el octavo lugar de la competencia con 4 puntos.

¿Cómo quedó el AZ Alkmmar en la ida de los playoffs de la Conference League?

El AZ Alkmaar venció 2-0 al Levski Sofia en el partido de ida de los playoffs de la Conference League, partido al que Mateo Chávez no tuvo minutos.

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar sólo necesitan mantener la ventaja global en los playoffs de la Conference League sobre Levski Sofia, para ser parte de la Fase de Grupos del torneo.