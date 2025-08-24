El Anderlecht del Chino Huerta se mide con el AEK de Orbelín Pineda en la vuelta de los playoffs de la Conference League; te decimos cuándo, la hora y el canal para ver el partido.

El Anderlecht visita al AEK en busca de un lugar en la Fase de Grupos de la Conference League, partido en que los mexicanos Chino Huerta y Orbelín Pineda podría ver acción.

¿Cuándo juega Chino Huerta con el Anderlecht en los playoffs de la Conference League?

El Chino Huerta y el Anderlecht visitan al AEK el jueves 28 de agosto, en la vuelta de los playoffs de la Conference League.

Hora para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en los playoffs de la Conference League

A las 12 horas, tiempo del centro de México inicia el partido AEK vs Anderlecht, partido en el que el Chino Huerta busca ayudar a su equipo a calificar a la Fase de Grupos de la Conference League.

Canal para ver al mexicano Chino Huerta con el Anderlecht en playoffs de la Conference League

El partido AEK vs Anderlecht del Chino Huerta no tiene confirmada transmisión en México.

Partido: AEK vs Anderlecht

Fase: Juego de vuelta playoffs de la Conference League

Fecha: Jueves 28 de agosto de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: OPAP Arena

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo llega Anderlecht al partido de vuelta de los playoffs de la Conference League vs AEK?

El Anderlecht del Chino Huerta ha tenido un buen arranque de temporada en la Liga de Bélgica, pero su objetivo ahora es calificar a la Fase de Grupos de la Conference League.

El Chino Huerta y Anderlecht no jugaron su partido de la Jornada 5 de la Liga de Bélgica, para darle prioridad al duelo de vuelta en los playoffs de la Conference League contra AEK.

El Anderlecht suma 9 puntos en la Liga de Bélgica y ocupa el tercer lugar de la competencia, con un partido pendiente por jugar.

¿Cómo quedó el Anderlecht en la ida de los playoffs de la Conference League?

En el partido de ida de los playoffs de la Conference League, el Anderlecht del Chino Huerta recibió al AEK y terminaron con empate a un gol.

Así que el Anderlecht necesita ganar en Grecia al AEK, para avanzar a la Fase de Grupos de la Conference League.

En caso de que se mantenga el empate global, habrán tiempos extras y de ser necesario, se tirarían penaltis.