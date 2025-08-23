La Jornada 8 de la Liga MX Femenil enfrenta a Pumas vs Tijuana; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Pumas vs Tijuana es uno de los partidos con los que continúa la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

Pumas vs Tijuana: Día para ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX Femenil

Pumas vs Tijuana juegan el lunes 25 de agosto en la continuación de la Liga MX Femenil, como parte de la Jornada 8 del Apertura 2025.

Pumas vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX Femenil

Pumas vs Tijuana se miden en la Liga MX Femenil, en partido que inicia a las 18 horas, tiempo del centro de México.

Pumas vs Tijuana: Canal para ver la Jornada 8 de Liga MX Femenil

Las señales de ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil transmitirán el partido Pumas vs Tijuana, en la Jornada 7.

Partido: Pumas vs Tijuana

Fase: Jornada 8 de la Liga MX Femenil

Fecha: Lunes 25 de agosto de 2025

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Pumas al partido vs Tijuana en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

Pumas se mantienen en los primeros lugares de la Liga MX Femenil, de cara a su partido contra Tijuana, en la Jornada 8.

En la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, Pumas cayó con América Femenil en un gran partido.

Pumas se quedó en 13 puntos en el sexto lugar del torneo, pero además del partido contra Tijuana, tiene un partido pendiente de la Jornada 5.

¿Cómo va Tijuana en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Tijuana, rival de Pumas en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, se mantiene en los últimos lugares de la competencia

En la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, Tijuana fue derrotado por San Luis 1-2, para quedarse con dos puntos en la posición 16 del Apertura 2025 de la competencia.