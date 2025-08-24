El FC Copenhague de Rodrigo Huescas busca el pase a la fase final de la Champions League; te decimos la hora y el canal para ver su partido vs Basel.

El FC Copenhague recibe al Basel en la vuelta de playoffs de la Champions League, con la posible participación de Rodrigo Huescas.

¿Cuándo juega Rodrigo Huescas con el FC Copenhague en playoffs de la Champions League?

Rodrigo Huescas y FC Copenhague reciben al Basel el miércoles 27 de agosto, en los playoffs de la Champions League.

Hora para ver a Rodrigo Huescas con el FC Copenhague en playoffs de la Champions League

A las 13 horas, tiempo del centro de México inicia el partido FC Copenhague vs Basel, partido en el que Rodrigo Huescas y su equipo buscan llegar a la Fase de Grupos de la Champions League.

Canal para ver a Rodrigo Huescas con el FC Copenhague en playoffs de la Champions League

El partido FC Copenhague vs Basel será transmitido por Caliente TV.

Partido: FC Copenhague vs Basel

Fase: Playoffs de la Champions League

Fecha: Miércoles 27 de agosto de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Parken Stadion

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega el FC Copenhague a la vuelta de playoffs de la Champions League?

Con Rodrigo Huescas en la cancha, el FC Copenhague empató 1-1 con Odense en la Superliga danesa, el sábado 23 de agosto.

Tras el partido de la Jornada 6 de la Superliga danesa, el FC Copenhague se mantiene en el liderato con 13 puntos.

Con esa actualidad, el FC Copenhague enfrentará con motivación la vuelta de los playoffs rumbo a la Fase de Grupos de la Champions League.

¿Cómo quedó el partido de ida Basel vs FC Copenhague en playoffs de Champions League?

El FC Copenhague sacó el empate 1-1 en la cancha del Basel, en el partido de ida de los playoffs rumbo a la Fase de Grupos de la Champions League.

Rodrigo Huescas y el FC Copenhague necesitan ganar en la vuelta para meterse a la fase final de la Champions League 2026.

En caso de que el empate global se mantenga entre FC Copenhague y Basel, se jugarán tiempos extras y se lanzarán penaltis.