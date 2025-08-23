En la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, Chivas vs Rayadas se enfrentan en un atractivo partido; te decimos a qué hora y dónde ver el juego.

Chivas vs Rayadas es el partido estelar del martes 26 de agosto en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

Chivas vs Rayadas: A qué hora ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil

El marte 26 de agosto, Chivas vs Rayadas juegan el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, a partir de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Akron será el escenario del partido Chivas vs Rayadas, una visita complicada para las regias.

Chivas vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

Amazon Prime Video y Tubi transmitirán el partido Chivas vs Rayadas, duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

Partido: Chivas vs Rayadas

Fase: Jornada 8 de la Liga MX Femenil

Fecha: Martes 26 de agosto de 2025

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video y Tubi

¿Cómo llega Chivas al partido de la Jornada 8 de Liga MX Femenil?

Chivas ganó el Clásico Tapatío al Atlas en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, para afianzarse en una posición aceptable en el Apertura 2025.

Con 13 puntos, Chivas ocupa el lugar 7 en la tabla general del Apertura 2015 de la Liga MX Femenil.

En la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, Chivas tendrá una buena prueba de su potencial cuando reciba a Rayadas.

¿Cómo llega Rayadas a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

La Jornada 8 de la Liga MX Femenil enfrenta a Rayadas con Chivas, duelo importante para las regias en sus aspiraciones de mantenerse en los primeros lugares de la tabla general.

En la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, Rayadas venció 3-1 a Santos Laguna, para llegar a 13 puntos ubicándose en el lugar 7 de la competencia.

Rayadas suele ser una de las escuadras protagonistas de la Liga MX Femenil, reto que busca igualar en el Apertura 2025.