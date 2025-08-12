Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que se casarán próximamente luego de que la esposa del “Bicho” presumiera el anillo que le entregaron, mismo del que ya se conoce el descomunal precio.

Fue a través de redes sociales que Georgina Rodríguez compartió una foto de su mano junto a la de Cristiano Ronaldo, pero la de ella con un enorme anillo que ya dio de qué hablar.

La lujosa joya que le entregó Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez es blanco brillante, ovalado, con una base plateada que podría ser de oro blanco, lo que demuestra que existe un descomunal precio que sin duda pudo pagar el “Bicho” sin ningún problema.

El descomunal precio del anillo que Cristiano Ronaldo le entregó a Georgina Rodríguez

El anillo que presumió Georgina Rodríguez en redes sociales es un modelo clásico de la línea Cartier 1895, con un diamante corte esmeralda de unos 20 quilates aproximadamente y con un valor aproximado de 80 millones de pesos.

El anillo que dio Cristiano Ronaldo no es la única joya que tiene Georgina Rodríguez en su colección, pues ha mostrado otras piezas y relojes que tienen un valor millonario.

— Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) August 11, 2025

Cabe mencionar que CR7 y Georgina Rodríguez se conocen desde el 2016 y un año después oficializaron su relación. Desde ese momento, su familia ha crecido ya que, además de tener a Cristiano Jr. la pareja tiene a los gemelos Eva María y Mateo, así como a Alana y Bella.

¿Cómo se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Todo comenzó cuando Cristiano Ronaldo, entonces futbolista del Real Madrid, entró a una tienda de la marca Gucci donde trabajaba Georgina Rodríguez. Fue allí cuando miraron por primera vez.

Tiempo después se encontraron en un evento y según la pareja del “Bicho”, fue él quien dio el primer paso.

“Cristiano y yo nos enamoramos a primera vista, cuando le vi por primera vez sentí que se paró el tiempo. Nunca había visto un hombre tan lindo, tan atento… Es el hombre más guapo que vieron mis ojos. Y sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente lo utilice de manera despectiva. Claramente, mi relación con él me permitió cumplir muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerlo, puse la misma pasión en todo lo que hice", dijo la esposa de Cristiano Ronaldo en una entrevista sobre cómo conoció a quien es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo.