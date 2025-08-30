Las Leyendas de Tigres recibirán en el Volcán a Barça Legends el domingo 31 de agosto; te contamos a qué hora y dónde ver el partido amistoso.

Grandes leyendas de Tigres volverán a la cancha del Estadio Universitario, donde se enfrentarán con estrellas del pasado del FC Barcelona, en un atractivo partido.

Leyendas de Tigres vs Barça Legends: A qué hora ver el partido amistoso

A partir de las 18 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan las Leyendas de Tigres vs Barça Legends, en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León.

Leyendas de Tigres vs Barça Legends: ¿Dónde ver el partido amistoso?

El Canal 516 de SKY Sports transmitirá el partido amistoso entre las Leyendas de Tigres vs Barça Legends, el domingo 31 de agosto a partir de las 18 horas.

Partido amistoso: Leyendas de Tigres vs Barça Legends

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 18 horas

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 516 de SKY Sports

¿Quiénes jugará el partido Leyendas de Tigres vs Barça Legends?

Los Tigres tendrán a varias de sus máximas leyendas en el partido amistoso contra Barça Legends, el domingo 31 de agosto en el Estadio Universitario.

Lucas Lobos, Juninho, Walter Gaitán y Rafael Sobis, entre otros, saltarán a la cancha del Volcán, bajo el mando del también histórico Jerónimo Barbadillo.

Enfrente, el Barca Legends estará encabezado por el Balón de Oro y Campeón Mundial Rivaldo.

El brasileño encabezará a verdaderas leyendas del FC Barcelona, como lo son David Villa, Edgar Davids, Gaizka Mendieta, Philip Cocu y Ricardo Quaresma.

De último momento, Rafael Márquez y Andrés Iniesta se quedaron fuera del partido, Leyendas de Tigres vs Barça Legends.

¿Qué es el programa Barça Legends?

Barça Legends es un programa creado en el año 2016 que se gestiona directamente desde el FC Barcelona.

El programa Barça Legends consiste en integrar a exjugadores del club a través de un proyecto estable de colaboración profesional con el club.

Esta iniciativa contribuye a la globalización de la marca Barça en todo el mundo dando a conocer los valores del FC Barcelona a través de al menos 80 jugadores.