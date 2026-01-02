Santos vs América chocan en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil. Revisa el día, hora y canal para ver el partido de las Águilas.
- Partido: Santos vs América
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Liga MX Femenil
- Fecha: Lunes 5 de enero de 2026
- Horario: 20:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corona
- Transmisión: FOX One y Tubi
Santos vs América: Día para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX Femenil
El lunes 5 de enero de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX Femenil con el partido estelar del día entre Santos y América.
Santos vs América: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX Femenil
El partido Santos vs América iniciará a las 20:06 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
Santos vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX Femenil
FOX One transmitirán el partido Santos vs América, programado el lunes 5 de enero de 2026.
- Partido: Santos vs América
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Liga MX Femenil
- Fecha: Lunes 5 de enero de 2026
- Horario: 20:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corona
- Transmisión: FOX One y Tubi
¿Cómo llega América a la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?
Después de perder la Final de la Liga MX Femenil en el Apertura 2025, América vuelve a la carga en busca del campeonato.
De cara a su debut en el Clausura 2026, América Femenil anunció la llegada de la defensa brasileña Isa Haas, quien firmó un contrato por tres años con las Águilas.
Haas llega jugó en el Sevilla entre 2019 y 2024, etapa en la que el actual DT americanista, Ángel Villacampa, la conoció.
Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil
Chivas, Pumas, Tigres y Rayadas serán las encargadas de estrenar el calendario del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil.
Estas son las fechas y horarios de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil:
Domingo 4 de enero de 2026
- Chivas vs San Luis | 11 horas
- Pumas vs Querétaro | 12 horas
- Necaxa vs Tigres | 16 horas
- Rayadas vs Puebla | 18 horas
Lunes 5 de enero de 2026
- León vs Cruz Azul | 18 horas
- Toluca vs Tijuana | 18 horas
- Santos vs América | 20:06
Martes 6 de enero de 2026
- Atlas vs Pachuca | 19 horas
- Mazatlán vs FC Juárez | 21:06 horas