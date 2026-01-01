Rayadas vs Puebla chocan en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil. Revisa el día, hora y canal para ver el partido que se jugará en el Estadio BBVA.
- Partido: Rayadas vs Puebla
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Liga MX Femenil
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y Canal de YouTube de Liga MX Femenil
Rayadas vs Puebla: Día para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX Femenil
El domingo 4 de enero de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX Femenil con el partido estelar del día entre Rayadas y Puebla.
Rayadas vs Puebla: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX Femenil
El partido Rayadas vs Puebla iniciará a las 18 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.
Rayadas vs Puebla: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX Femenil
ViX y el Canal de YouTube de Liga MX Femenil transmitirán el partido Rayadas vs Puebla.
- Partido: Rayadas vs Puebla
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Liga MX Femenil
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y Canal de YouTube de Liga MX Femenil
¿Cómo llegan Rayadas y Puebla a la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?
Rayadas regresa con hambre de revancha al torneo de la Liga MX Femenil, luego de que en el Apertura 2026 quedó fuera por goleada en cuartos de final con América.
Puebla, por su parte, fue el segundo peor equipo de la Liga MX Femenil en el torneo pasado, así que su margen de mejoría es menor.
Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil
Chivas, Pumas, Tigres y Rayadas serán las encargadas de estrenar el calendario del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil.
Estas son las fechas y horarios de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil:
Domingo 4 de enero de 2026
- Chivas vs San Luis | 11 horas
- Pumas vs Querétaro | 12 horas
- Necaxa vs Tigres | 16 horas
- Rayadas vs Puebla | 18 horas
Lunes 5 de enero de 2026
- León vs Cruz Azul | 18 horas
- Toluca vs Tijuana | 18 horas
- Santos vs América | 20:06
Martes 6 de enero de 2026
- Atlas vs Pachuca | 19 horas
- Mazatlán vs FC Juárez | 21:06 horas