Necaxa vs Tigres se miden en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil. Revisa cuándo y dónde ver el debut de las Amazonas en el Clausura 2026.

Partido: Necaxa vs Tigres

Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: ViX y Canal de YouTube Liga MX Femenil

Necaxa vs Tigres: ¿Cuándo ver el debut de las Amazonas en la Liga MX Femenil?

El domingo 4 de enero de 2026 arranca la Jornada 1 de la Liga MX Femenil con cuatro partidos, entre ellos el Necaxa vs Tigres.

Necaxa vs Tigres: ¿Dónde ver el debut de las Amazonas en la Liga MX Femenil?

El partido Necaxa vs Tigres Luis podrá verse a través de las señales de ViX y Canal de YouTube Liga MX Femenil.

¿Cómo les fue a Necaxa y Tigres en el anterior torneo de la Liga MX Femenil?

Tigres confirmó que es la institución más ganadora en la Liga MX Femenil, luego de llevarse el campeonato del Apertura 2025 venciendo al América.

Necaxa terminó con apenas 8 puntos en el lugar 16 de la Liga MX Femenil, como parte del Apertura 2025.

Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil

Chivas, Pumas, Tigres y Rayadas serán las encargadas de estrenar el calendario del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil.

Estas son las fechas y horarios de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil:

Domingo 4 de enero de 2026

Chivas vs San Luis | 11 horas

Pumas vs Querétaro | 12 horas

Necaxa vs Tigres | 16 horas

Rayadas vs Puebla | 18 horas

Lunes 5 de enero de 2026

León vs Cruz Azul | 18 horas

Toluca vs Tijuana | 18 horas

Santos vs América | 20:06

Martes 6 de enero de 2026