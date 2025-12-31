Chivas vs San Luis se miden en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil. Revisa cuándo y dónde ver el inicio del torneo Clausura 2026.

Partido: Chivas vs San Luis

Fase: Jornada 1 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video, FOX One y Tubi

Chivas vs San Luis: ¿Cuándo ver el inicio del Clausura 2026 de Liga MX Femenil?

El domingo 4 de enero de 2026 arranca la Jornada 1 de la Liga MX Femenil con cuatro partidos, y el primero en iniciar será Chivas vs San Luis.

Chivas vs San Luis: ¿Dónde ver el inicio del Clausura 2026 de Liga MX Femenil?

El partido Chivas vs San Luis iniciará a las 11 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Amazon Prime Video, FOX One y Tubi.

¿Cómo les fue a Chivas y San Luis en el anterior torneo de la Liga MX Femenil?

Chivas tuvo un buen torneo en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, pero fue eliminado en semifinales por América.

San Luis quedó en el décimo lugar del Apertura 2025 con 25 puntos, productividad que no le alcanzó para clasificar a la Liguilla.

Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil

Chivas, Pumas, Tigres y Rayadas serán las encargadas de estrenar el calendario del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil.

Estas son las fechas y horarios de los partidos de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil:

Domingo 4 de enero de 2026

Chivas vs San Luis | 11 horas

Pumas vs Querétaro | 12 horas

Necaxa vs Tigres | 16 horas

Rayadas vs Puebla | 18 horas

Lunes 5 de enero de 2026

León vs Cruz Azul | 18 horas

Toluca vs Tijuana | 18 horas

Santos vs América | 20:06

Martes 6 de enero de 2026