Pumas vs Querétaro chocan en la Jornada 1 de Liga MX Femenil. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido.

Partido: Pumas vs Querétaro

Fase: Jornada 1

Torneo: Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y Canal YouTube Liga MX Femenil

Pumas vs Querétaro: Fecha para ver la Jornada 1 de Liga MX Femenil

El domingo 4 de enero de 2026 inicia la Jornada 1 de la Liga MX Femenil con cuatro partidos, entre ellos el Pumas vs Querétaro.

Pumas vs Querétaro: Horario para ver la Jornada 1 de Liga MX Femenil

El partido Pumas vs Querétaro iniciará a las 12 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 1 de la Liga MX Femenil.

Pumas vs Querétaro: Canal para ver la Jornada 1 de Liga MX Femenil

ViX y el Canal YouTube Liga MX Femenil transmitirán el Pumas vs Querétaro.

Partido: Pumas vs Querétaro

Fase: Jornada 1

Torneo: Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y Canal YouTube Liga MX Femenil

¿Cómo llega Pumas a la Jornada 1 de la Liga MX Femenil vs Querétaro?

Pumas inicia un nuevo proyecto en la Liga MX Femenil bajo la dirección técnica de Roberto Medina, quien ha triunfado como estratega en el circuito.

Después de quedarse fuera de la Liguilla en el torneo pasado, Pumas apuesta por la experiencia de Roberto Medina, quien como futbolista jugó en la escuadra varonil de la institución.

Varios movimientos ha tenido el plantel de Pumas de cara al Claudura 2026 de la Liga MX Femenil, en el que busca trascender más allá de lograr buenos resultados durante el torneo regular.

Será vital para Pumas ganar en la Jornada 1 contra Querétaro en Ciudad Universitaria.

¿Cómo llega Querétaro a la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?

Querétaro tiene mucha por mejorar en la Liga MX Femenil, torneo en el que no ha logrado buenas temporadas.

En el Apertura 2025, Querétaro sumó apenas 13 puntos y terminó en el lugar 14 de la competencia.